¿Quién es el árbitro de Portugal vs. RD Congo en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Abdulrahman Al-Jassim

Abdulrahman Al-Jassim es el árbitro principal de Portugal vs. RD Congo, partido correspondiente al Grupo K del Mundial 2026 que se disputa este miércoles 17 de junio en el NRG Stadium de Houston.
El juez qatarí llega a este cruce con recorrido internacional, experiencia mundialista y antecedentes fuertes en partidos decisivos. Su designación también pone nuevamente en escena al referato de Qatar, que tendrá presencia tanto en el campo como en el VAR.
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Un árbitro con experiencia en Copas del Mundo
Al-Jassim llega con rodaje mundialista. Ya había participado en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde tuvo una de las designaciones más importantes de su carrera: fue el árbitro principal del partido por el tercer puesto entre Croacia y Marruecos.
Ese antecedente pesa mucho. Dirigir un partido de definición en un Mundial implica confianza del panel arbitral, manejo de presión y capacidad para sostener un encuentro de alta exposición.
Ahora, en el Mundial 2026, vuelve a aparecer en el escenario grande como parte del grupo de árbitros seleccionados por la FIFA.
La final del Mundial de Clubes 2019, su gran antecedente de clubes
Uno de los partidos más importantes de su carrera fue la final del Mundial de Clubes 2019 entre Liverpool y Flamengo, disputada en Doha.
La FIFA lo designó para ese encuentro con una terna qatarí, en una final de máxima visibilidad internacional. El partido reunió al campeón de Europa y al campeón de la Copa Libertadores, por lo que representó una prueba de alto nivel para Al-Jassim.
También dirigió una semifinal de Copa Oro
Otro punto fuerte de su recorrido fue su participación en la Copa Oro 2019, dentro del programa de intercambio arbitral entre la AFC y la Concacaf.
En ese torneo dirigió partidos de fase de grupos y también una semifinal, una instancia de presión alta en una competencia continental de selecciones.
Ese paso por la Copa Oro le dio experiencia fuera del contexto asiático y lo expuso a otro tipo de fútbol: más físico, directo y con una carga emocional distinta. Para un árbitro que luego sería elegido para partidos mundialistas, ese recorrido internacional fue importante.
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Su recorrido en la Copa Asiática y torneos juveniles
Antes de llegar a sus designaciones más fuertes, Al-Jassim ya había sumado rodaje en torneos FIFA y en competencias de la AFC.
Fue uno de los árbitros del Mundial Sub-20 de 2017, disputado en Corea del Sur, una experiencia clave dentro del circuito FIFA. Después también participó en la Copa Asiática 2019, donde dirigió partidos de fase de grupos y de eliminación directa.
En ese torneo asiático tuvo designaciones relevantes, incluida presencia en octavos de final y cuartos de final. Ese tipo de partidos ayudó a construir su perfil dentro del arbitraje continental.
La final de la AFC Champions League Elite 2025
El respaldo de la AFC volvió a quedar claro en 2025, cuando Al-Jassim fue designado para dirigir la final de la AFC Champions League Elite entre Al Ahli y Kawasaki Frontale, disputada en Yeda.
Se trató de una de las finales más importantes del fútbol asiático de clubes. La designación confirmó que Al-Jassim seguía siendo considerado uno de los jueces principales del continente.
Ese antecedente también explica por qué llega al Mundial 2026 con respaldo competitivo: viene de dirigir partidos decisivos tanto a nivel FIFA como en torneos continentales.
Una designación que también mira al VAR
La designación de Al-Jassim no llega sola. El equipo arbitral tendrá fuerte presencia qatarí, ya que Khamis Mohammed Al Marri estará a cargo del VAR.
Ese dato refuerza el peso de Qatar en el partido. No solo habrá un árbitro qatarí en el campo, sino también un juez de la misma nacionalidad en una función clave dentro de la cabina de video.
En un partido de Mundial, el VAR puede tener incidencia directa en jugadas decisivas: penales, goles, tarjetas rojas o posibles errores manifiestos. Por eso, la presencia de Al Marri también forma parte central del cuerpo arbitral.
El contexto de Portugal vs. RD Congo
El partido presenta realidades muy distintas. Portugal llega como favorito, con mayor jerarquía individual, mejor ranking FIFA y el foco puesto en Cristiano Ronaldo.
RD Congo, en cambio, afronta una noche histórica. Los Leopardos vuelven a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974, cuando el país compitió bajo el nombre de Zaire.
Para Al-Jassim, el desafío será controlar el ritmo del partido, mantener un criterio claro en los duelos físicos y administrar la presión de un debut mundialista con figuras y mucha atención internacional.
El cuerpo arbitral de Portugal vs. RD Congo
- Árbitro principal: Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim
- Asistente 1: Taleb Salem Al Marri
- Asistente 2: Saoud Ahmed Almaqaleh
- Cuarto árbitro: Abongile Tom
- VAR: Khamis Mohammed Al Marri