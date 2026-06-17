Ahora le toca a Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está de Messi y Mbappé en la tabla histórica de los Mundiales?

Cristiano Ronaldo tiene una deuda pendiente en las Copas del Mundo y ahora llega con más presión por lo hecho por Messi y Mbappé.

Cristiano Ronaldo debuta este miércoles con Portugal ante DR Congo en el Mundial 2026 y lo hace con una carrera paralela que vuelve a ganar fuerza: la tabla histórica de goleadores en Copas del Mundo. Después de los estrenos de Lionel Messi y Kylian Mbappé, el portugués sabe exactamente qué distancia lo separa de los dos.

El contexto cambió rápido en el arranque del torneo. Mbappé debutó con un doblete para Francia ante Senegal y llegó a 14 goles mundialistas. Messi, por su parte, hizo un triplete en el estreno de Argentina ante Argelia y alcanzó los 16 goles, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

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Cristiano, antes de su estreno ante RD Congo, suma 8 goles en Copas del Mundo. Por eso, la cuenta es clara: está a 8 goles de Messi y Klose, y a 6 goles de Mbappé.

Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Mundiales

Cristiano Ronaldo tiene 8 goles en Copas del Mundo. Los convirtió entre las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, una marca que también lo convirtió en el primer futbolista masculino en anotar en cinco Mundiales distintos.

Su mejor torneo goleador fue Rusia 2018, donde marcó 4 goles, incluido un triplete inolvidable ante España en la fase de grupos.

Ahora, en el Mundial 2026, Cristiano inicia una nueva oportunidad para agrandar su cuenta. A los 41 años, el portugués disputa su sexta Copa del Mundo y todavía busca el único gran título que falta en su carrera.

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A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de Messi

Cristiano Ronaldo está a 8 goles de Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores mundialistas.

La diferencia se agrandó después del debut argentino. Messi llegó al Mundial 2026 con 13 goles, pero el triplete ante Argelia lo llevó a 16, igualando el récord histórico de Miroslav Klose.

Eso también le permitió al argentino alcanzar la marca del portugués de marcar en cinco Mundiales distintos: 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026.

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A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de Mbappé

Cristiano Ronaldo está a 6 goles de Kylian Mbappé. El francés arrancó el Mundial con un doblete ante Senegal y llegó a 14 tantos en Copas del Mundo. Con esa cifra, el delantero del Real Madrid quedó muy cerca de la cima histórica, a un gol del brasileño Ronaldo Nazário.

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Así quedó la parte alta de la tabla histórica de goleadores en Mundiales:

Lionel Messi: 16 goles

16 goles Miroslav Klose: 16 goles

16 goles Ronaldo Nazário: 15 goles

15 goles Kylian Mbappé: 14 goles

14 goles Gerd Müller: 14 goles

14 goles Just Fontaine: 13 goles

13 goles Pelé: 12 goles