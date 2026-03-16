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Alajuelense vs. LAFC: mientras Hugo Lloris gana 700 mil dólares, éste es el salario de Washington Ortega

El otro duelo que se vivirá en el Alajuelense vs. LAFC por Concachampions, será en la potería entre Hugo Lloris y Washington Ortega.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Mientras Hugo Lloris gana 700 mil dólares, éste es el salario de Washington Ortega
© GeminiMientras Hugo Lloris gana 700 mil dólares, éste es el salario de Washington Ortega

La Liga Deportiva Alajuelense se medirá nuevamente con LAFC el martes en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Concachampions. El choque de ida terminó 1-1, un resultado que deja mejor perfilado al cuadro rojinegro, ya que consiguió marcar fuera de casa y eso le permite encarar la serie con una leve ventaja.

Más allá del enfrentamiento colectivo, el compromiso también pondrá frente a frente a dos porteros de gran atención mediática. Hugo Lloris custodiará la portería de LAFC, mientras Washington Ortega hará lo propio con Alajuelense.

En esta ocasión, uno de los puntos que más llama la atención es la marcada diferencia salarial entre ambos guardametas, otro detalle que suma al interés en la previa del partido.

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La diferencia salarial entre Hugo Lloris y Washington Ortega

La diferencia salarial entre Hugo Lloris y Washington Ortega es enorme: mientras el experimentado arquero francés percibe 700 mil dólares, el guardameta de Alajuelense gana 15 mil dólares tras su renovación, lo que deja una brecha de 685 mil dólares entre ambos.

Hugo Lloris stands out for star-depleted LAFC in scoreless draw - Los Angeles Times

Hugo Lloris – LAFC

Este contraste refleja no solo la distancia económica entre LAFC y el cuadro rojinegro, sino también el peso mediático y la trayectoria internacional que respalda al campeón del mundo francés.

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Portería blindada: Washington Ortega renueva con Alajuelense - Periodico La República

Washington Ortega – Alajuelense

Alajuelense vs. LAFC: cuándo se juega la vuelta de octavos en Concachampions

El duelo de vuelta entre Alajuelense y LAFC por los octavos de final de la Concachampions ya tiene fecha y hora definidas: se jugará el martes 17 de marzo a las 7:00 p.m., horario de Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde la Liga buscará aprovechar su localía para intentar sellar la clasificación.

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Datos claves

  • Hugo Lloris gana 700 mil dólares, una cifra muy superior a la de Washington Ortega, quien percibe 15 mil dólares.
  • La diferencia salarial entre ambos es de 685 mil dólares, lo que evidencia una brecha enorme entre los dos arqueros.
  • Este contraste también refleja la diferencia económica y mediática entre LAFC y Alajuelense, además del peso de la trayectoria internacional de Lloris, campeón del mundo con Francia.

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