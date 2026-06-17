¿Por qué no juega Rúben Dias en el debut de Portugal vs. RD Congo en el Mundial 2026?

La figura del Manchester City es uno de los titulares de Portugal, pero no estará contra Congo en la primera jornada.

La Selección de Portugal hace su presentación en el Mundial 2026. Por la primera jornada del Grupo K, este miércoles 17 de junio, los dirigidos por Roberto Martínez enfrentarán a la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston.

Para el debut de Portugal, el entrenador español no podrá contar con uno de los pilares del equipo en la zaga defensiva. Rúben Dias, figura estelar del Manchester City, se ausentará en la primera jornada, aunque llegaría a la segunda contra Uzbekistán.

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¿Qué le pasó a Rúben Dias que no está en el primer partido de Portugal en el Mundial 2026?

En el último amistoso frente a Nigeria, el pasado miércoles 10 de junio, el portugués sufrió molestias musculares que lo alejaron de los primeros entrenamientos en Florida a la par del grupo. Por este motivo, se pierde el duelo contra los africanos.

Roberto Martínez, en conferencia de prensa, confirmó que no iba a tomar riesgos con el defensor: “Médicamente, necesitamos estar al 100% en un partido del mundial. No es el momento de arriesgar”.

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Además, le consultaron si se arrepentía de no haber convocado un defensor central más. A lo que respondió que Rúben Neves y Dalot pueden jugar en dicha posición: “La polivalencia de nuestro grupo es mayor que intentar traer un jugador nuevo que no tiene experiencia a nivel de selecciones”.

¿Quién reemplaza a Rúben Dias en el debut de Portugal?

El que podría reemplazar a Rúben Dias es Renato Veiga, zaguero central que se desempeña en el Villarreal, y haría dupla defensiva con Tomás Araújo, que pertenece al Benfica.

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