Atención, Panamá: Tribunal de Canadá definió si Thomas Partey podrá jugar con Ghana en el debut del Mundial 2026

Los canaleros estuvieron atentos a la última resolución sobre la figura de los ganheses.

La selección de Ghana recibió un duro revés a pocas horas de su debut en el Mundial 2026, luego de que un Tribunal Federal Superior de Canadá ratificara la decisión de negar el ingreso al país del mediocampista Thomas Partey, una de las principales figuras de las Estrellas Negras.

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La resolución fue emitida este martes tras una audiencia de apelación en la que el entorno legal del futbolista intentó revertir la negativa de la visa. Sin embargo, las autoridades canadienses mantuvieron su postura, impidiendo que el exjugador del Arsenal pueda viajar a Toronto para unirse a la concentración de Ghana antes del compromiso contra Panamá.

Ghana pierde a una de sus figuras para el debut mundialista

Los problemas migratorios de Partey están relacionados con un proceso judicial abierto en el Reino Unido, donde enfrenta siete cargos de violación y uno de agresión sexual por denuncias presentadas por cuatro mujeres entre 2020 y 2022. El futbolista de 33 años se ha declarado inocente de todos los señalamientos y su juicio está previsto para finales de este año.

La ausencia del mediocampista representa un golpe importante para el entrenador Carlos Queiroz, quien pierde a uno de los jugadores con mayor experiencia internacional en la antesala del encuentro correspondiente al Grupo L. Aun así, la delegación africana completó su traslado desde su campamento base en Rhode Island, Estados Unidos, y ya se encuentra enfocada en el duelo frente a los canaleros.

Desde Ghana no ocultaron su malestar por la decisión. La Cancillería ghanesa calificó la medida como “prepotente y extremadamente injusta” y aseguró que continuará explorando todas las vías diplomáticas y legales disponibles para intentar resolver la situación. Mientras tanto, el combinado africano deberá afrontar el inicio de la competición sin una de sus piezas más importantes.

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Pese a la incertidumbre generada en las últimas horas, Queiroz evitó dramatizar la situación y dejó claro que su atención está puesta en el terreno de juego. “Mi trabajo es jugar con las cartas que tengo delante”, afirmó el estratega portugués, quien también aseguró que el equipo está preparado para competir independientemente del desenlace del caso. Ahora, Ghana buscará arrancar con buen pie ante Panamá mientras espera que Partey pueda estar disponible para los siguientes compromisos frente a Inglaterra y Croacia en la fase de grupos.

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