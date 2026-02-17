Jeaustin Campos confirma su decisión final para medirse a LAFC y frenar a Son: todo Real España queda sorprendido

Real España enfrenta este martes a las 9:00 de la noche a Los Ángeles FC en la primera ronda de la Concachampions 2026.

La Máquina es el único equipo representante que tiene Honduras, ya que Olimpia quedó eliminado la semana pasada contra el Club América.

Jeaustin Campos quiere dar la sorpresa eliminado aLAFC y ha tomado una decisión final, al menos para el partido de ida.

El periodista Álvaro de la Rocha, ha dado a conocer la alineación titular de Real España para esta noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Este es el 11 titular de Real España vs. LAFC

Real España saldrá con: Luis López, Carlos Mejíva, Daniel Aparicio, Devron García, José Manuel Capeluto, Franklin Flores, Jack Baptiste, Jhow Benavidez, Darixon Vuelto, Eddie Hernández y Anthony García.

Con estos jugadores, Jeaustin Campos se juega la vida en la Concachampions. La gran novedad es la línea de 5 atrás para detener al coreano Heung Min Son.

