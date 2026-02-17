Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Jeaustin Campos confirma su decisión final para medirse a LAFC y frenar a Son: todo Real España queda sorprendido

El entrenador tico de Real España ha tomado la decisión final para enfrentar a LAFC en la Concachampions 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Jeaustin Campos ya lo decidió para el partido contra LAFC.
Jeaustin Campos ya lo decidió para el partido contra LAFC.

Real España enfrenta este martes a las 9:00 de la noche a Los Ángeles FC en la primera ronda de la Concachampions 2026.

La Máquina es el único equipo representante que tiene Honduras, ya que Olimpia quedó eliminado la semana pasada contra el Club América.

“Lo menospreciaron”: revelan que Olimpia rechazó tenerlo y el jugador tomó la peor venganza

ver también

“Lo menospreciaron”: revelan que Olimpia rechazó tenerlo y el jugador tomó la peor venganza

Jeaustin Campos quiere dar la sorpresa eliminado aLAFC y ha tomado una decisión final, al menos para el partido de ida.

El periodista Álvaro de la Rocha, ha dado a conocer la alineación titular de Real España para esta noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Este es el 11 titular de Real España vs. LAFC

Real España saldrá con: Luis López, Carlos Mejíva, Daniel Aparicio, Devron García, José Manuel Capeluto, Franklin Flores, Jack Baptiste, Jhow Benavidez, Darixon Vuelto, Eddie Hernández y Anthony García.

Tras los billetazos: Henry Figueroa manda la respuesta que Motagua tanto estaba esperando luego de la polémica

ver también

Tras los billetazos: Henry Figueroa manda la respuesta que Motagua tanto estaba esperando luego de la polémica

Con estos jugadores, Jeaustin Campos se juega la vida en la Concachampions. La gran novedad es la línea de 5 atrás para detener al coreano Heung Min Son.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la dura derrota de Olimpia: Jeaustin Campos domina a placer
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la dura derrota de Olimpia: Jeaustin Campos domina a placer

Mientras Son tiene un salario de 11.2 millones, este es el valor de toda la plantilla de Real España
Honduras

Mientras Son tiene un salario de 11.2 millones, este es el valor de toda la plantilla de Real España

Jeaustin Campos deja un recado a Concacaf y no gustará mucho al Olimpia
Honduras

Jeaustin Campos deja un recado a Concacaf y no gustará mucho al Olimpia

Seleccionado de Guatemala hace una fuerte denuncia: "Nos sentimos abandonados"
Guatemala

Seleccionado de Guatemala hace una fuerte denuncia: "Nos sentimos abandonados"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo