Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 3 de julio, a qué hora y dónde ver

Se cierran los 16avos de final del Mundial y se conocerán a los últimos tres clasificados tras los últimos triunfos de España, Portugal y Suiza.

El Mundial 2026 cierra este viernes 3 de julio la ronda de 16avos de final con tres partidos en Estados Unidos. Al terminar la jornada quedarán definidos los últimos clasificados a los octavos de final.

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La actividad comenzará con Australia vs. Egipto en Arlington, seguirá con Argentina vs. Cabo Verde en Miami Gardens y terminará con Colombia vs. Ghana en Kansas City.

ver también Argentina vs. Cabo Verde: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Para Centroamérica, habrá acción desde el mediodía hasta la noche. A continuación, repasamos quiénes juegan hoy, a qué hora será cada encuentro y dónde verlos EN VIVO en la región.

Australia vs. Egipto: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Australia y Egipto abrirán la última jornada de los 16avos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio. El partido se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Estos son los horarios para Centroamérica:

12:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 1:00 p. m.: Panamá.

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El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final y se medirá con el clasificado de Argentina vs. Cabo Verde.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Panamá: Tigo Sports Panamá.

Tigo Sports Panamá. Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.

Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala. Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.

FOX Honduras y Tigo Sports Honduras. El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports El Salvador.

FOX El Salvador y Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.

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Argentina vs. Cabo Verde: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Argentina y Cabo Verde jugarán el segundo partido del día por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

Estos son los horarios para Centroamérica:

4:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 5:00 p. m.: Panamá.

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El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final al vencedor de Australia vs. Egipto.

ver también Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Cristiano Ronaldo y el doblete de Oyarzabal

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+ y ViX.

FOX+ y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX. Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.

Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.

Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.

Colombia vs. Ghana: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Colombia y Ghana cerrarán la jornada de este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

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Estos son los horarios para Centroamérica:

7:30 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 8:30 p. m.: Panamá.

El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final al vencedor de Suiza vs. Argelia.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.

FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX. Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.

Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.

Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.