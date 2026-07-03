Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 3 de julio, a qué hora y dónde ver

El Mundial 2026 cierra este viernes 3 de julio la ronda de 16avos de final con tres partidos en Estados Unidos. Al terminar la jornada quedarán definidos los últimos clasificados a los octavos de final.
La actividad comenzará con Australia vs. Egipto en Arlington, seguirá con Argentina vs. Cabo Verde en Miami Gardens y terminará con Colombia vs. Ghana en Kansas City.
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Para Centroamérica, habrá acción desde el mediodía hasta la noche. A continuación, repasamos quiénes juegan hoy, a qué hora será cada encuentro y dónde verlos EN VIVO en la región.
Australia vs. Egipto: hora, sede y dónde ver EN VIVO
Australia y Egipto abrirán la última jornada de los 16avos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio. El partido se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 12:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 1:00 p. m.: Panamá.
El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final y se medirá con el clasificado de Argentina vs. Cabo Verde.
Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:
- Costa Rica: FOX+.
- Panamá: Tigo Sports Panamá.
- Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports El Salvador.
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.
Argentina vs. Cabo Verde: hora, sede y dónde ver EN VIVO
Argentina y Cabo Verde jugarán el segundo partido del día por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 4:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 5:00 p. m.: Panamá.
El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final al vencedor de Australia vs. Egipto.
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Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:
- Costa Rica: FOX+ y ViX.
- Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.
- Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.
Colombia vs. Ghana: hora, sede y dónde ver EN VIVO
Colombia y Ghana cerrarán la jornada de este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 7:30 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 8:30 p. m.: Panamá.
El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final al vencedor de Suiza vs. Argelia.
Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:
- Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.
- Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
- Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.
- Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.