Francia y Paraguay se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en Filadelfia, Estados Unidos, pero el partido quedó atravesado por un factor externo que condiciona la previa y el desarrollo del juego: el calor extremo.

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La temperatura en la ciudad más poblada de Pennsylvania ronda los 37 °C, con una máxima cercana a los 38/39 °C durante la tarde y una sensación térmica mucho más elevada por la humedad.

El tiempo de Filadelfia es bochornoso.

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Los servicios meteorológicos mantienen una advertencia por calor extremo para Filadelfia, con valores de sensación térmica que pueden superar los 45 °C durante el encuentro. En unidades estadounidenses, la alerta habla de índices de calor máximos de 105 a 110 °F, una franja considerada peligrosa para la exposición prolongada al aire libre.

El termómetro ronda los 40 grados celsius en Francia vs. Paraguay (Getty Images).

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¿El partido puede suspenderse por el calor?

El calor extremo obliga a FIFA y a la organización del partido a monitorear de manera permanente las condiciones. La medida más probable, en caso de que el riesgo aumente, sería reforzar pausas de hidratación, asistencia médica, zonas de enfriamiento y protocolos para jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, trabajadores e hinchas.

A diferencia de una tormenta eléctrica, que puede detener el partido de inmediato si hay rayos cerca del estadio, el calor suele manejarse con medidas preventivas. Sin embargo, si la sensación térmica se vuelve incompatible con condiciones seguras de competencia, FIFA puede decidir interrumpir el encuentro o modificar la operación del evento.

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Por ahora, Francia vs. Paraguay se mantiene en marcha bajo un clima sofocante en Filadelfia. La preocupación principal pasa por el desgaste físico de los futbolistas y la exposición de los hinchas en las tribunas, en una jornada en la que la temperatura real se acerca a los 37 °C y la sensación térmica supera ampliamente los 40 °C.