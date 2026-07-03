¿Por qué no juega Nicolás Tagliafico en Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final?

Tagliafico vuelve a quedarse afuera del equipo titular de Argentina en el duelo de 16avos de final del Mundial 2026.

Este viernes 3 de julio, Argentina hace su presentación por los 16avos de final del Mundial 2026. El combinado argentino llega con tres victorias consecutivas y se enfrenta a otro invicto como Cabo Verde, que empató en todos los juegos de la fase de grupos.

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Para este enfrentamiento que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Lionel Scaloni tiene todo definido con respecto a los 11 de Argentina que saltarán al terreno de juego. El que no lo hará desde el inicio es Nicolás Tagliafico, figura clave en este proceso.

El entrenador argentino apuesta nuevamente por Facundo Medina en el lateral izquierdo, por lo que Tagliafico estará ausente en el equipo titular y esperará por un lugar en el banco de suplentes.

ver también Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Gran parte de esta decisión tiene que ver con la lesión muscular que tuvo el lateral argentino en esta Copa del Mundo. Precisamente sufrió un desgarro grado uno en el sóleo de la pierna izquierda. Por eso, se perdió los primeros dos encuentros.

Ahora, Tagliafico ya se encuentra recuperado de la lesión, pero será resguardado por Lionel Scaloni para jugar en la segunda etapa si es que lo necesita para quedarse con la clasificación a los octavos de final.

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El 11 de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.