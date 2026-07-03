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Mundial 2026

Si Argentina le gana a Cabo Verde: contra quién y cuándo juega por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina tiene todo a favor para eliminar a Cabo Verde y su próximo rival ya está esperándola.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Argentina tiene todo encaminado para avanzar
© Getty ImagesArgentina tiene todo encaminado para avanzar

Argentina se enfrenta a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido de eliminación directa que puede meter al campeón vigente entre los 16 mejores del torneo.

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La Albiceleste ya conoce cuál será el camino inmediato si logra superar esta instancia. Del otro lado de la llave, el rival quedó definido después de una serie muy cerrada que se resolvió por penales.

Egipto, el rival de Argentina si vence a Cabo Verde

Si Argentina le gana a Cabo Verde, jugará contra Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

La selección egipcia consiguió su clasificación después de eliminar a Australia en definición por penales. El partido terminó 1-1 y luego Egipto se impuso desde los doce pasos para meterse entre los 16 mejores del torneo.

De esta manera, el equipo africano quedó instalado en la siguiente ronda y espera por el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde. Para la Albiceleste, el camino es claro: si gana en Miami Gardens, avanzará a octavos y se medirá con Egipto. Si queda eliminada, será Cabo Verde el rival de los egipcios.

Cuándo jugaría Argentina los octavos de final del Mundial 2026

En caso de superar a Cabo Verde, Argentina jugará contra Egipto el martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

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Estos serían los horarios para Centroamérica:

  • 10:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 11:00 a. m.: Panamá.

El encuentro comenzaría a las 12:00 p. m. ET y 9:00 a. m. PT en Estados Unidos.

Dónde jugaría Argentina si avanza a octavos

Si Argentina derrota a Cabo Verde, su partido de octavos de final contra Egipto se jugará en Atlanta, Estados Unidos.

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El estadio marcado para esa llave es el Mercedes-Benz Stadium y para la Albiceleste implicaría un nuevo cambio de sede dentro del Mundial 2026, después de jugar los 16avos de final en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Argentina vs. Cabo Verde: el duelo antes de pensar en los octavos

Argentina llega al partido contra Cabo Verde como líder del Grupo J, con puntaje ideal y tres victorias en tres partidos. El equipo de Lionel Scaloni cerró la fase inicial como uno de los candidatos más firmes del Mundial y ahora buscará sostener ese rendimiento en una llave de eliminación directa.

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Cabo Verde, por su parte, aparece como una de las sorpresas del torneo. El equipo africano avanzó como segundo del Grupo H después de una fase de grupos invicta, con tres empates que le permitieron meterse entre los 32 mejores.

La Albiceleste parte como favorita por jerarquía, presente y experiencia, pero el cruce exige máxima atención. Cabo Verde ya demostró que puede competir en partidos cerrados y que tiene herramientas para incomodar a rivales de mayor recorrido internacional.

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Datos clave

  • Argentina enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026.
  • Si gana, jugará los octavos de final contra Egipto, que eliminó a Australia por penales.
  • El partido de octavos está programado para el martes 7 de julio de 2026.
  • Se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
  • El horario será a las 10:00 a. m. de Centroamérica y 11:00 a. m. de Panamá.

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