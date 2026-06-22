Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 22 de junio, a qué hora y dónde ver

Las emociones siguen en la Copa del Mundo 2026 y ya las selecciones podrían definir sus caminos para los 16avos de final. Conoce todos los detalles.

Las selecciones que disputan la Copa del Mundo ya comienzan a conocer sus aspiraciones y este lunes 22 de junio se disputarán cuatro encuentros más correspondientes a los grupos I y J.

El día comienza con el partidazo entre Argentina y Austria. La actual campeona del mundo debutó con un contundente triunfo 3-0 sobre Argelia en una noche máginca de Lionel Messi, mientras Australia también logró la victoria 3-1 sobre Jordania en un partido más trabajado de lo que refleja el resultado. El duelo es trascendental para ambos equipos al llegar con tres unidades y que podría dejar al ganador ya en la siguiente ronda.

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El segundo juego de la jornada es el Francia vs. Irak. Los europeos llegan reforzados tras vencer 3-1 a Senegal, mostrando el poder ofensivo con Kylian Mbappé y Michael Olise. En cambio, Irak necesita reaccionar después de caer 4-1 ante Noruega. Los galos son altos favoritos en el papel y pinta para ser uno de los partidos más desiguales de la jornada.

Horas más tarde, Noruega tendrá que enfrentarse a Senegal. Los europeos llegan llenos de confianza tras golear 4-1 a Irak en su debut, liderada por el goleador Erling Haaland. Del otro lado, Senegal dejó buenas sensaciones, pese a su derrota 3-1 ante Francia y ahora está obligada a sumar para no comprometer su clasificación.

El último encuentro del día es el duelo entre Jordania y Argelia; juego por la superviviencia tras perder en la primera jorndada. Jordanía cayó ante Austria, aunque compitió mejor de lo que se esperaba, incluso marcando su primer gol en un Mundial. Argelia, por su lado, fue superada 3-0 por Argentina y necesita reaccionar para no quedar al borde de la eliminación.

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Partidos de hoy lunes 22 de junio en el Mundial 2026

Grupo J

Argentina vs. Austria

11:00 a.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

12:00 p.m. Panamá

Grupo I

Francia vs. Irak

3:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

4:00 p.m. Panamá

Grupo J

Noruega vs. Senegal

6:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

7:00 p.m. Panamá

Grupo I

Jordania vs. Argelia

9:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

10:00 p.m. Panamá

Dónde ver los partidos de hoy en el Mundial 2026

Para Centroamérica, el canal autorizado que transmite los partidos del Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.

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