Dónde ver Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Argentina y Austria se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en uno de los partidos más importantes de la jornada.
El encuentro se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, en Arlington, Texas. La Albiceleste llega como líder de la zona después de vencer 3-0 a Argelia, mientras que Austria también comenzó con triunfo tras imponerse 3-1 ante Jordania.
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A qué hora juegan Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 11:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 12:00 p.m.: Panamá.
Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria en Centroamérica
- Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports y Canal 7 (Televicentro)
- El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4
- Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
- Panamá: Fox, RPC y TV Max
Cómo llega Argentina al partido contra Austria
Argentina llega a la segunda fecha con el impulso de un debut sólido. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Argelia, con un hat-trick de Lionel Messi, y quedó al frente del Grupo J por diferencia de gol.
La Albiceleste mostró autoridad en su estreno y volvió a dejar una imagen fuerte en el inicio de una Copa del Mundo en la que defiende el título conseguido en Qatar 2022.
Antes del Mundial, Argentina también había llegado con buenas sensaciones por sus amistosos de preparación: venció 3-0 a Islandia y 2-0 a Honduras. Para el partido ante Austria, será baja por lesión Gonzalo Montiel y seguramente sea Nahuel Molina quien ocupe el lateral derecho.
Cómo llega Austria al partido contra Argentina
Austria también empezó el Mundial 2026 con una victoria. El seleccionado europeo venció 3-1 a Jordania y quedó segundo en el grupo, con los mismos 3 puntos que Argentina.
El equipo dirigido por Ralf Rangnick llega a este partido con confianza y con la posibilidad de dar un golpe fuerte ante la campeona del mundo.
Austria también tuvo una preparación positiva antes del torneo. En sus amistosos previos, venció 1-0 a Túnez y 1-0 a Corea del Sur, resultados que reforzaron su buen momento competitivo.
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Quién es el árbitro de Argentina vs. Austria
El partido entre Argentina y Austria tendrá arbitraje europeo. El francés François Letexier será el juez principal del encuentro en Arlington.
- Árbitro principal: François Letexier (Francia)
- Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)
- Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)
- Cuarto árbitro: István Kovács (Rumania)