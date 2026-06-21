Dónde ver Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Los dos equipos tienen 3 puntos, por lo que el ganador se asegurará el boleto a los 16avos de final y hasta podría empezar a encaminar el primer lugar del grupo.

Argentina y Austria se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en uno de los partidos más importantes de la jornada.

El encuentro se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, en Arlington, Texas. La Albiceleste llega como líder de la zona después de vencer 3-0 a Argelia, mientras que Austria también comenzó con triunfo tras imponerse 3-1 ante Jordania.

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A qué hora juegan Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria en Centroamérica

Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica

Fox, Fox+, Teletica Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports y Canal 7 (Televicentro)

Tigo Sports y Canal 7 (Televicentro) El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4

Tigo Sports, Fox y Canal 4 Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10

Fox, Tigo Sports y Canal 10 Panamá: Fox, RPC y TV Max

Cómo llega Argentina al partido contra Austria

Argentina llega a la segunda fecha con el impulso de un debut sólido. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Argelia, con un hat-trick de Lionel Messi, y quedó al frente del Grupo J por diferencia de gol.

La Albiceleste mostró autoridad en su estreno y volvió a dejar una imagen fuerte en el inicio de una Copa del Mundo en la que defiende el título conseguido en Qatar 2022.

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Antes del Mundial, Argentina también había llegado con buenas sensaciones por sus amistosos de preparación: venció 3-0 a Islandia y 2-0 a Honduras. Para el partido ante Austria, será baja por lesión Gonzalo Montiel y seguramente sea Nahuel Molina quien ocupe el lateral derecho.

Cómo llega Austria al partido contra Argentina

Austria también empezó el Mundial 2026 con una victoria. El seleccionado europeo venció 3-1 a Jordania y quedó segundo en el grupo, con los mismos 3 puntos que Argentina.

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El equipo dirigido por Ralf Rangnick llega a este partido con confianza y con la posibilidad de dar un golpe fuerte ante la campeona del mundo.

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Austria también tuvo una preparación positiva antes del torneo. En sus amistosos previos, venció 1-0 a Túnez y 1-0 a Corea del Sur, resultados que reforzaron su buen momento competitivo.

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Quién es el árbitro de Argentina vs. Austria

El partido entre Argentina y Austria tendrá arbitraje europeo. El francés François Letexier será el juez principal del encuentro en Arlington.

Árbitro principal: François Letexier (Francia)

François Letexier (Francia) Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Cyril Mugnier (Francia) Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

Mehdi Rahmouni (Francia) Cuarto árbitro: István Kovács (Rumania)

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Tabla de posiciones del Grupo J