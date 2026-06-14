Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 14 de junio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de la agenda del Mundial 2026 para este domingo 14 de junio con el debut de una de las grandes favoritas.

La actividad del Mundial 2026 continúa este domingo 14 de junio con una agenda cargada de toda la emoción y que tendrá cuatro partidos que corresponden a la actividad de los grupos E y F con el gran atractivo del debut de Alemania, una de las grandes favoritas que buscará iniciar con pie derecho.

La agenda para este día también contará con el debut de Ecuador que pinta para ser una de las grandes revelaciones en esta Copa del Mundo y por supuesto con la participación de Países Bajos que siempre protagoniza grandes momentos en estos torneos.

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La actividad comenzará con el debut de Alemania que enfrentará a Curazao; encuentro que abre la actividad en el grupo F. Los europeos buscarán imponerse con su extensa constelación de estrellas, mientras los caribeños jugarán su primer encuentro en un Mundial en toda su historia.

Más tarde por el grupo F, Países Bajos y Japón abren el camino. La “Naranja” Mecánica se enfrenta a los nipones en el estadio en el estadio Dallas, Texas en Estados Unidos.

El tercer partido del día enfrentará a Costa de Marfil contra Ecuador en el estadio Filadelfia, siendo uno de los cruces más interesantes en el grupo E. Los Elefantes llegan con una generación que tiene plena confianza en sus capacidades. Mientras los sudamericanos poseen una base consolidada que tiene ilusionada a todo un país.

La jornada se cerrará con el juego Suecia vs. Túnez que se disputará en Monterrey, México para cerrar la jornada 1 en el grupo F. Suecia llega con un poder en ataque liderado por Viktor Gyokores, mientras los africanos afrontan su tercer Mundial de forma consecutiva en la que pelearán por hacer historia.

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Partidos de hoy domingo 14 de junio en el Mundial 2026

Grupo E

Alemania vs. Curazao

11:00 a.m. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador

12:00 p.m. Panamá

Grupo F

Países Bajos vs. Japón

2:00 p.m. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador

3:00 p.m. Panamá

Grupo E

Costa de Marfil vs. Ecuador

5:00 p.m. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador

6:00 p.m Panamá

Grupo F

Suecia vs. Túnez

8:00 p.m. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador

9:00 p.m. Panamá

Dónde ver los partidos de hoy del Mundial 2026

Para Centroamérica, el canal autorizado que transmite los partidos del Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.