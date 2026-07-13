Thomas Christiansen sigue 4 años más: cuánto ganará el DT de Panamá tras su renovación

La Federación decidió extender el vínculo de Christiansen hasta el Mundial 2030: éste será su salario.

Este lunes 13 de julio, la Federación Panameña dio a conocer que Thomas Christiansen seguirá siendo el entrenador de la selección mayor. El DT renovó por cuatro años más el vínculo que finalizaba tras la participación del Mundial 2026.

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Después de las dudas que había con respecto a su continuidad, finalmente el danés seguirá en el cargo. No obstante, hay una cláusula en el acuerdo que puede poner fin a su ciclo rumbo al Mundial 2030 debido a las elecciones que hay en la Fepafut en diciembre.

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¿Cuánto ganará Thomas Christiansen como DT de Panamá?

De todas maneras, eso será una situación que se revisará en el mes de diciembre. Mientras tanto, el DT de la Selección de Panamá cobrará un salario de 840 mil dólares anuales, de acuerdo a la información del periodista José Ángel Rodríguez.

Es prácticamente el mismo monto que percibía en el anterior contrato, por lo que Thomas Christiansen cedió en cuanto a sus pretensiones salariales. Según diversas informaciones, el danés quería recibir una suma mayor en cuanto a sus ingresos.

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Si bien esto no se modificó, la Federación le otorgó el control total de las selecciones menores, algo que también había exigido a la hora de renovar el contrato.

En este período rumbo al Mundial 2030, uno de los objetivos planteados por la Fepafut es que Thomas Christiansen consiga un título con los Canaleros. En septiembre, iniciará la Liga de Naciones, certamen al que llegó a la final en la última edición.

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En resumen