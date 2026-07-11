Argentina vs. Suiza: qué jugadores podrían perderse la semifinal del Mundial 2026 por acumulación de amarillas

Varios jugadores de Argentina y Suiza podrían acumular tarjetas amarillas en los cuartos de final.

Argentina y Suiza disputan los cuartos de final con un factor disciplinario adicional. Cuatro futbolistas llegan al partido con una tarjeta amarilla acumulada y corren el riesgo de quedar suspendidos para la siguiente ronda.

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Argentina tiene un jugador condicionado: Gonzalo Montiel. En Suiza se encuentran apercibidos Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.

Qué jugador de Argentina llega apercibido contra Suiza

El único futbolista argentino al límite es:

Gonzalo Montiel.

Si el lateral recibe una nueva tarjeta amarilla y Argentina avanza, no podrá disputar la semifinal contra Noruega o Inglaterra.

La situación puede influir en las decisiones de Lionel Scaloni, especialmente si Montiel comienza como titular o debe ingresar durante el encuentro.

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Qué jugadores de Suiza podrían perderse la semifinal

Suiza tiene tres futbolistas condicionados:

Granit Xhaka.

Denis Zakaria.

Miro Muheim.

Xhaka es el capitán y el principal organizador del mediocampo. Una eventual suspensión representaría una baja especialmente importante para Murat Yakin.

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Zakaria ofrece recuperación, despliegue físico y capacidad para cubrir diferentes funciones. Muheim, por su parte, es una de las alternativas para el sector izquierdo.

Si cualquiera de los tres es amonestado y Suiza elimina a Argentina, deberá cumplir una fecha de suspensión en la semifinal.

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Por qué podrían quedar suspendidos

El reglamento establece que un jugador que recibe su segunda amarilla acumulada en esta parte del torneo debe cumplir una fecha de suspensión.

Las tarjetas pendientes se eliminan después de los cuartos de final, pero la limpieza no cancela una sanción ya generada. Por eso, quien llegue con una amarilla, reciba otra en este partido y avance deberá perderse la semifinal.

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En cambio, los futbolistas apercibidos que no sean amonestados quedarán liberados de su tarjeta después de esta ronda. De esa manera, ningún jugador puede perderse la final únicamente por acumular una amarilla en partidos anteriores y otra en la semifinal.

Una expulsión directa o una doble amonestación dentro del mismo encuentro sigue generando la sanción correspondiente.

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