Argentina vs. Suiza EN VIVO: minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cerrará la ronda de cuartos de final.
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La Selección Argentina llega después de una remontada vibrante ante Egipto, mientras que Suiza viene de una clasificación sufrida por penales frente a Colombia. Será un cruce de eliminación directa entre el equipo de Lionel Scaloni, que mantiene una racha perfecta, y el conjunto de Murat Yakin, una de las selecciones más sólidas del torneo.
A qué hora juegan Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 7:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 8:00 p. m.: Panamá.
El partido comenzará a las 9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos.
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Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza en Centroamérica
- Costa Rica: FOX, FOX+ y Teletica Canal 7.
- Guatemala: Tigo Sports FOX, Canal 7 y Canal 11.
- Honduras: Canal 5, Tigo Sports, FOX y Telecadena.
- El Salvador: Canal 4, FOX y Tigo Sports.
- Nicaragua: Canal 10 y Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: FOX, Telemetro, Tigo Sports, TVMax, TVN y Deportes RPC.