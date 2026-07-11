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Argentina vs. Suiza EN VIVO: minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El Arrowhead Stadium, listo para Argentina vs. Suiza

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Messi lleva 8 gritos en el Mundial

Junto con Mbappé, el astro argentino lidera la tabla de goleadores de esta edición. Además, lleva 21 gritos en la competencia.

El camino de Argentina a los cuartos de final

  • Fecha 1: 3-0 ante Argelia
  • Fecha 2: 2-0 ante Austria
  • Fecha 3: 3-1 ante Jordania
  • 16avos de final: 3-2 ante Cabo Verde (Suplementario)
  • 8vos de final: 3-2 ante Egipto

Los árbitros de Argentina vs. Suiza

  • Árbitro: Joao Pinheiro – Portugal

  • Asistente 1: Bruno Jesus – Portugal

  • Asistente 2: Luciano Maia – Portugal

  • Cuarto árbitro: Drew Fischer – Canadá

  • VAR: Guillermo Pacheco – México

  • AVAR: Juan Lara – Chile

  • SVAR: Marco Di Bello – Italia

Hora y TV

El encuentro comenzará a las 22, hora argentina, y será transmitido por TyC Sports, Telefe, DSports, Disney+ y TV Pública.

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¡Bienvenidos!

Esta noche Argentina y Suiza buscan la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Argentina vs. Suiza En Vivo
© Getty ImagesArgentina vs. Suiza En Vivo

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cerrará la ronda de cuartos de final.

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La Selección Argentina llega después de una remontada vibrante ante Egipto, mientras que Suiza viene de una clasificación sufrida por penales frente a Colombia. Será un cruce de eliminación directa entre el equipo de Lionel Scaloni, que mantiene una racha perfecta, y el conjunto de Murat Yakin, una de las selecciones más sólidas del torneo.

A qué hora juegan Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 7:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 8:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza en Centroamérica

  • Costa Rica: FOX, FOX+ y Teletica Canal 7.
  • Guatemala: Tigo Sports FOX, Canal 7 y Canal 11.
  • Honduras: Canal 5, Tigo Sports, FOX y Telecadena.
  • El Salvador: Canal 4, FOX y Tigo Sports.
  • Nicaragua: Canal 10 y Tigo Sports Nicaragua.
  • Panamá: FOX, Telemetro, Tigo Sports, TVMax, TVN y Deportes RPC.

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