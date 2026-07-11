Argentina eliminó a Suiza y ya tiene rival en la semifinal del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega

Argentina nuevamente se mete entre los mejores cuatro en busca de defender su corona.

Argentina es el último semifinalista de la Copa del Mundo 2026. Los campeones superaron en los tiempos extras a Suiza por 3-1 y ahora se vuelve a meter entre los primeros cuatro para intentar seguir en el camino de la defensa de su título.

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El primer tanto del compromiso llegó en el minuto 10, cuando tras un tiro de esquina apareció Alexis Mac Allister para rematar de cabeza y así abrir el camino de los sudamericanos para estar en la siguiente fase.

Pero luego apareció Dan Ndoye que puso el 1-1 para ponerle emoción al juego que se fue hasta los tiempos extras.

Aunque en el alargue las cosas no pintaban bien para la albiceleste, fue hasta el minuto 112 que se destrabó el juego con un golazo de Julián Álvarez y luego un tanto de Lautaro Martínez al 120 para sentenciar la llave.

Cuándo y contra quién juega Argentina la semifinal del Mundial 2026

Con esta victoria, Argentina jugará la semifinal contra Inglaterra, que a primera hora se llevó la victoria tras imponerse a Noruega, en un juego que llegó hasta los tiempos extras bajo un calor intenso en Miami y ahora habrá que esperar si le pasa factura en la siguiente fase.

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La Albiceleste volverá a enfrentar a Los Tres Leones luego que lo hicieran en Corea-Japón 2002, cuando en ese entonces los británicos ganaron 1-0, aunque hay que recordar que en Francia 98 los argentinos ganaron en penales en los octavos de final y luego en México 86 volvió a ganar Argentina de la mano de Diego Maradona por 2-1 en los cuartos de final

Así está el cuadro de las semifinales del Mundial 2026