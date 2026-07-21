“Sin ganar el Mundial”: Lionel Messi recibe la confirmación del Balón de Oro que indigna a todos en Europa

A pesar de haber perdido la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi aspira a ganar su noveno Balón de Oro.

El sueño del bicampeonato mundial para Argentina terminó en la gran final del Mundial 2026. La selección de España fue superior en el partido definitivo y se llevó el título, dejando a Lionel Messi sin la copa que más deseaba repetir. Sin embargo, la derrota no borra el torneo histórico que firmó el jugador de 39 años.

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A pesar de no haber levantado el trofeo, Messi volvió a cargar con el peso de la Albiceleste. Durante el torneo anotó 8 goles, alcanzando la cifra de 21 tantos a lo largo de 6 Mundiales. Su liderazgo en el campo demostró que sigue siendo la pieza clave de su selección, lo que mantiene su nombre en la lista de candidatos para ganar el Balón de Oro este año.

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Perder la final puede parecer un obstáculo, pero la historia del fútbol demuestra que no haber ganado el Mundial no te deja fuera de la pelea por el premio al mejor jugador del mundo. Sumado a todo, Leo también ha sido muy determinante con el Inter Miami, el argentino ha sumado en este 2026, 12 goles y 7 asistencia en 14 partidos disputados en la MLS, por lo que ganar el premio está dentro de las posibilidades.

2010: Lionel Messi ganó el Balón de Oro tras su gran año con el FC Barcelona, superando a los españoles Andrés Iniesta y Xavi Hernández, quienes venían de ser campeones del mundo en Sudáfrica.

Lionel Messi ganó el Balón de Oro tras su gran año con el FC Barcelona, superando a los españoles Andrés Iniesta y Xavi Hernández, quienes venían de ser campeones del mundo en Sudáfrica. 2014: El portugués Cristiano Ronaldo se llevó el galardón por encima de Manuel Neuer (campeón con Alemania) y del propio Messi (finalista con Argentina).

El portugués Cristiano Ronaldo se llevó el galardón por encima de Manuel Neuer (campeón con Alemania) y del propio Messi (finalista con Argentina). 2018: El croata Luka Modrić ganó el premio tras llegar a la final del Mundial, superando a las estrellas de la selección francesa que había levantado la copa.

De hecho, en la última época, el único jugador que ganó el Balón de Oro gracias a su triunfo en la Copa del Mundo fue el propio Messi en 2023, tras coronarse en Qatar 2022.

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Aunque no pudo levantar la copa en esta edición, las actuaciones individuales de Messi y sus récords continentales y mundiales le dan argumentos suficientes para pelear por su noveno Balón de Oro. No solo sería una victoria individual, si no un gane para el fútbol de América, algo que no caería nada bien en Europa.

La cuenta oficial del Balón de Oro ha publicado un artículo donde responde a la posibilidad de que Messi gane el premio: “¿Se puede ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa del Mundo?”

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Muchos no quieren que Lionel Messi gane el Balón de Oro

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En resumen