Thomas Christiansen reconoce lo que nadie en Panamá quería escuchar sobre Adalberto Carrasquilla y habla de su reemplazante para el Mundial 2026

Thomas Christianten habló el motivo por el que incluyó a Carrasquilla en la lista del Mundial 2026 a pesar de estar lesionado.

Hay optimismo, pero también mucha incertidumbre en la selección de Panamá. El director técnico de la escuadra canalera, Thomas Christiansen, reveló esta mañana la lista oficial de los 26 futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo 2026. Aunque la noticia generó diversas reacciones, el tema central de la conferencia de prensa fue la inclusión de Adalberto “Coco” Carrasquilla, quien se encuentra lesionado.

El mediocampista encendió las alarmas de todo un país tras salir de cambio al minuto 59′ en la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul, luego de recibir una fuerte entrada de Amaury García.

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A menos de 20 días para que ruede el balón en el Mundial, los reportes médicos iniciales indican que se trata de un problema muscular que lo mantendrá fuera de las canchas por unas dos semanas. Incluso, se informó que el club Pumas enviará personal médico para apoyar a la selección con la rehabilitación del jugador.

Versiones encontradas sobre la gravedad de la lesión

A pesar de los reportes de la prensa, Christiansen confesó abiertamente que el cuerpo técnico de Panamá todavía no tiene una certeza absoluta sobre la gravedad exacta de la lesión, debido a que los estudios médicos enviados por el club mexicano no terminan de cuadrar con lo que ellos observan.

“La situación del Coco es la siguiente. Sufrió una lesión en el último partido contra Cruz Azul y después de ese partido nos pusimos en contacto con él y hasta ayer no tuvimos un informe por parte de su equipo. Lo que pasa que para ser seguros o estar seguros, una lesión no se le puede diagnosticar después dé o antes de las 24 horas posteriores a la lesión por el edema por toda la situación que saben los médicos y, no concuerdan las imágenes con el informe que se nos fue enviado”, explicó el estratega de manera directa.

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Para el entrenador hispano-danés, dejar fuera a una de sus principales figuras sin tener un diagnóstico definitivo no era una opción válida. Por ello, decidió asegurar su lugar en el avión mundialista y esperar su evolución, respaldándose también en segundas opiniones médicas.

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“Por parte de la Federación también hemos hecho nuestras consultas con el doctor Villarreal, radiólogo, especialista, que apoya a la Federación, sobre cuál es el alcance de esta lesión. Como es una situación incierta, yo no me puedo jugar a dejar a Carrasquilla fuera y luego va a llegar. Por eso vamos o hemos incluido a Coco en la lista y si por cualquier cosa no llega, ya tenemos un backup, pero confiemos todos que Coco va a llegar para el primer partido del mundial”, sentenció Christiansen.

Panamá está a las puertas de jugar la segunda Copa del Mundo de su historia, y el cuerpo técnico cruzará los dedos para que el “Coco” Carrasquilla pueda recuperarse a tiempo y liderar el mediocampo en el debut mundialista.

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En resumen

Thomas Christiansen anunció los 26 convocados de Panamá para el Mundial 2026, incluyendo a Adalberto “Coco” Carrasquilla a pesar de estar lesionado.

a pesar de estar lesionado. El técnico reveló que los informes médicos de los Pumas (México) no coinciden con las imágenes de la lesión muscular que sufrió el jugador en la final mexicana.

Christiansen decidió arriesgarse e incluirlo porque no quiere dejarlo fuera sin certeza, aunque aseguró que ya tiene un plan de emergencia (backup) si no logra recuperarse para el debut.