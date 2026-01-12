“Nos botó”: Pin Plata le señala a Luis Fernando Tena el mayor pecado de Guatemala rumbo al Mundial 2026

Este lunes, comenzó oficialmente el segundo ciclo de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala. Los jugadores que convocó tuvieron su primer día de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara al amistoso ante Canadá del próximo 17 de enero y, poco a poco, van dejando atrás el doloroso revés que implicó quedarse a las puertas del Mundial 2026.

Pese a que la ilusión de la afición chapina también vuelve a encenderse, lo sucedido en noviembre del año pasado, durante la última ventana de las Eliminatorias, dejó una herida que sigue abierta. Y aunque duela hacerlo, el histórico exfutbolista Juan Carlos Plata manifestó que se debe seguir revisitando lo vivido para evitar cometer los mismos errores camino al 2030.

¿Cuál fue el mayor pecado de Guatemala rumbo a la Copa del Mundo?

Durante una entrevista con el canal de YouTube Fútbol Quetzal, “Pin” Plata señaló que la falta de colmillo en la clasificatoria, ya sea para anotar o aguantar un resultado, le terminó costando el boleto a Guatemala: “Todos vamos a coincidir en que el primer partido contra El Salvador (0-1) aquí fue el que nos botó directamente esa ilusión de poder tener mejores opciones en los últimos partidos”.

“Que nos empaten en el último minuto contra Surinam (1-1) también nos afectó bastante“, añadió Plata, quien al ser el segundo máximo artillero de la Selección Nacional por detrás de Carlos Ruiz, con 35 goles, es una voz más que autorizada para hablar del tema. “Fueron momentos puntuales donde siento que nos creímos un poquito más que El Salvador a pesar de que solo esa jugada del gol tuvo, pero nos la concretó. Y esto es de concretar la pelota en el marco”.

“No hemos tenido muy buenas transiciones en ataque pese a tener jugadores muy buenos. Nuestro goleador es Óscar Santis, que viene del costado… nuestros centrodelanteros tienen muy pocas opciones. Le achacamos mucho a Rubín, a Lom, en su momento al ‘Flaco’. Si por partido tenés una o dos opciones, hay poco equilibrio en la creación de jugadas a lo largo de 90 minutos. En esos últimos 15 metros nos hace falta tener ideas más claras para culminar de mejor forma ciertas jugadas. Ese es el puntito clave”, analizó el también ídolo de Municipal.

Sin embargo, Plata destacó el crecimiento que han tenido los seleccionados bajo el mando de Luis Fernando Tena y celebró su continuidad, además de la realización de fogueos como el que se avecina ante los anfitriones del Mundial: “Es de los pocos procesos que se han completado. Anteriormente, en mi época, la época de ‘Pescado’, ‘Chalo’ (Romero), ‘Memín’ (Funes), Everaldo (Valencia) o ‘Conejo’ (Sánchez), los procesos no se completaban”, lamentó.