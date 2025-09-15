Es tendencia:
No es Carlos Ruiz: el ídolo de la Selección de Guatemala que la FIFA destacó ante los ojos del mundo

La FIFA se rindió ante una de las máximas figuras de Guatemala en el día de la Independencia del país, pero también del cumpleaños número 46 del "Pescadito" Ruiz.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

No es Carlos Ruiz: el ídolo de la Selección de Guatemala que la FIFA destacó
No es Carlos Ruiz: el ídolo de la Selección de Guatemala que la FIFA destacó

Este lunes 15 de septiembre, Guatemala está de doble celebración. Por un lado, se conmemora el 204° aniversario del día en que el país se declaró independiente de la Corona Española junto a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Pero también cumple 46 años su mayor referente futbolístico: Carlos “El Pescadito” Ruiz.

El oriundo de la zona 21 de Ciudad de Guatemala dejó una huella imborrable. Fue capaz de alcanzar la gloria en la MLS, proclamándose campeón con Los Angeles Galaxy en 2002, salió tres veces campeón de la Liga Nacional con el club de sus amores, Municipal, y se erigió como el máximo artillero de la Selección Nacional, con 68 goles.

Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con El Trébol para las Eliminatorias al Mundial 2026

Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con El Trébol para las Eliminatorias al Mundial 2026

En total, 39 de esos tantos los anotó en Eliminatorias, convirtiéndose en su goleador histórico a nivel mundial durante nueve años, hasta que lo alcanzó Cristiano Ronaldo camino a la Copa del Mundo 2026. Es precisamente en la antesala de la cita mundialista, y con el Día de la Independencia como disparador, que la FIFA se rindió ante una figura del fútbol chapín. Y no es Ruiz.

FIFA destacó a “Pin” Plata ante los ojos del mundo

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Mundial tocó una fibra sensible de Guatemala al dedicarle un mensaje al ex delantero Juan Carlos Plata, uno de los jugadores más admirados del fútbol centroamericano: “Pin Plata, orgullo guatemalteco”.

Plata, quien jugó toda su carrera en Municipal, anotó 411 dianas en 598 partidos como futbolista profesional, entrando entre los cien máximos goleadores de toda la historia según el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Del total, 35 dianas las convirtió defendiendo la camisola de la Selección Nacional, de la cual es su segundo máximo artillero. El gol más emblemático de todos, probablemente, es el que le anotó a Brasil el 5 de febrero de 1998, para rescatar un agónico empate 1-1 en fase de grupos de la Copa Oro y desatar la algarabía del pueblo chapín.

