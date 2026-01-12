Nació en Guatemala y juega en una Selección de Europa: la joya que podría ser convocada por Luis Fernando Tena

La Selección de Guatemala podría tener un nuevo legionario si la Federación toma la decisión de convocarlo. Actualmente, se desempeña en una Selección de Europa, pero nació en territorio guatemalteco, precisamente en la Nueva Guatemala de Asunción.

Se trata de Guy Reich, lateral izquierdo que forma parte de la Selección de Israel (selección que representa a la UEFA a pesar de pertenecer a Asia) y juega en el Maccabi Tel Aviv a nivel clubes. Hasta ahora, lo ha hecho con la Sub-17 en cuatro oportunidades.

El lateral tiene 18 años y fue adoptado por una familia israelí según la información del periodista Manuel López. Además, este explica que tiene un buen ida y vuelta, rompe líneas, filtra balones y destaca por encima su buen físico.

Guy Reich con el Maccabi Tel Aviv.

El lateral izquierdo que puede solucionar los problemas de Luis Fernando Tena

Justamente la del lateral izquierdo es una posición en la que Luis Fernando Tena ha tenido pocas alternativas. Por eso, probó a José Morales en dicho puesto y se afianzó como el titular indiscutido a pesar de ser lateral derecho por naturaleza.

Actualmente, se encuentra en la Sub-19 del Maccabi Tel Aviv, el equipo más laureado del fútbol israelí. Está claro que Reich tiene futuro si continúa de esta manera, aunque quedará saber si desde la Federación de Fútbol de Guatemala deciden llamarlo para asegurarlo.

Es una realidad que Luis Fernando Tena podría llamarlo debido a que nació en tierras guatemaltecas. No habrá problemas con el pasaporte ni diferentes cuestiones administrativas, por lo que significa una gran oportunidad para el proceso mundialista que comenzará la próxima semana ante Canadá.