La convocatoria de Fidel Escobar al Mundial 2026 es una gran incógnita hasta el momento, pero las posibilidades de que sea elegido por Thomas Christiansen aumentaron considerablemente en las últimas semanas.

El futbolista del Deportivo Saprissa mostró un buen rendimiento desde que volvió a la actividad en Costa Rica. Por eso, será uno de los jugadores que estará en la nómina previa a los 26 finales que se darán a conocer a finales de mayo. Con la noticia que se dio a conocer en las últimas horas, tiene aún más opciones de jugar su segunda Copa del Mundo.

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Panamá enfrenta una dura baja en la defensa y le abre un lugar a Fidel Escobar

A través de X, la cuenta de El 12 Panameño aseguró que “Roderick Miller no estará en el Mundial 2026“. Esto se debe a que todavía no está recuperado de una lesión y se perdería los próximos cuatro partidos de su equipo Turan Tovuz de Azerbaiyán.

La cuenta mencionada agregó que “se aseguraría que Fidel llegue al Mundial” con esta información. Si bien no es una certeza, el futbolista del Saprissa gana cada vez más terreno en esta etapa final de la temporada y aún tiene partidos por delante para demostrar.

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Otra de las alternativas que tiene Thomas Christiansen en la Selección de Panamá es la convocatoria de Martín Krug, jugador que firmó su renovación con el Levante de España hace pocas semanas. El zaguero central también pelea por un lugar en la lista final.

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Mientras tanto, en Saprissa están atentos a lo que suceda con Fidel Escobar y su presencia en la Copa del Mundo. El Monstruo Morado puede asegurarse una buena cantidad de dinero por la convocatoria. Lo mismo esperan de Tomás Rodríguez, aunque éste tiene menos posibilidades que Fidel.

En resumen

Fidel Escobar será incluido en la nómina previa de Panamá para el Mundial 2026.

será incluido en la nómina previa de para el Mundial 2026. El defensor Roderick Miller quedará fuera de la Copa del Mundo por una lesión prolongada.

quedará fuera de la Copa del Mundo por una lesión prolongada. Martín Krug, zaguero del Levante de España, compite por un lugar en la lista final de 26.