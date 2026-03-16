Saprissa vs. Alajuelense: armamos el 11 ideal entre los dos gigantes de Costa Rica y uno humilló al otro

Como es habitual, Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa cuentan con dos de las planillas más competitivas de todo el fútbol de Costa Rica. Con los morados actualmente ocupando el tercer lugar del Torneo Clausura 2026 —por detrás de Herediano y Cartaginés— y los manudos siguiéndoles de cerca en el cuarto escalón, en Fútbol Centroamérica armamos el equipo ideal combinado entre los dos gigantes del fútbol nacional. Y el resultado dejó a uno de los dos equipos muy mal parado.

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El XI ideal de Saprissa y Alajuelense (formación 4-3-3)

–Arquero: Washington Ortega (LDA)

(LDA).

Mientras en Saprissa el joven Abraham Madriz empieza a consolidarse bajo los tres palos, la Liga cuenta con un guardameta de experiencia probada que responde siempre que se lo necesita. Sin ir más lejos, en 2025 Ortega fue fundamental con sus atajadas para la obtención del Torneo Apertura y el tricampeonato de la Copa Centroamericana.

Defensas centrales: Santiago Van der Putten y Alexis Gamboa (LDA)

(La Nación).

Kendall Waston estuvo muy cerca de meterse en este once estelar, pero la solidez de la zaga de Óscar Ramírez terminó inclinando la balanza. Tanto Van der Putten como Gamboa son garantía defensiva para los manudos, y sus actuaciones en California fueron vitales para mantener viva la serie de Concachampions ante Los Ángeles FC.

Lateral derecho: Fernando Piñar (LDA)

(LDA).

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Desde la salida de Kenay Myrie al Copenhague, Saprissa perdió una pieza clave en el carril derecho. Su reemplazante en este Clausura 2026 está siendo el veterano Ricardo Blanco, que viene de pasar más de dos años sin jugar por sus recurrentes lesiones. Casi que por descarte, Piñar se adueña del puesto en este equipo ideal.

Lateral izquierdo: Ronald Matarrita (LDA)

(LDA).

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Más allá del sorprendente repunte en el rendimiento de Jorkaeff Azofeifa —muy cerca de renovar su vínculo con los morados— Matarrita es un lateral de vocación ofensiva que ya demostró su calidad en el exterior. Su paso por la MLS con New York City FC y FC Cincinnati lo consolidó como uno de los laterales más completos del país.

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Pivote: Sebastián Acuña (Saprissa)

(Saprissa).

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Después de una defensa completamente rojinegra aparece el primer futbolista del Monstruo en este XI. Acuña, actualmente recuperándose de una rotura de menisco que lo tendrá fuera hasta el final de temporada, fue el motor del mediocampo de Hernán Medford en el arranque del Clausura, y su ausencia se ha hecho sentir en Tibás. Mención de honor para Celso Borges, que a sus 37 años sigue siendo una pieza vital en el mediocampo de Alajuelense.

Interior: Alejandro Bran (LDA)

(LDA).

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Haciendo dupla con Acuña pero con un perfil más ofensivo aparece Alejandro Bran, volante de 25 años que sorprendió a la MLS con la enorme actuación que firmó en la ida de la serie ante LAFC, donde marcó un golazo para abrir el marcador.

Enganche: Mariano Torres (Saprissa)

(La Nación).

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A pesar de sus 38 años, cuando el capitán morado está al cien por ciento físicamente sigue marcando la diferencia. Un enganche clásico, de corte “riquelmeano”, esos que ya escasean en el fútbol moderno. Mariano Torres continúa siendo un futbolista distinto.

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Extremo derecho: Jeison Lucumí (LDA)

(LDA).

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Actualmente lesionado, el atacante colombiano era uno de los mejores jugadores de la Liga en el arranque del 2026. Aunque todavía debe mejorar su definición, Lucumí aporta desequilibrio, velocidad y sacrificio defensivo. Menciones honoríficas para Luis Paradela —figura del clásico que Saprissa le ganó recientemente a los manudos—, Kenneth Vargas y Anthony Hernández.

Extremo izquierdo: Bancy Hernández (Saprissa)

(Rafael Pacheco Granados).

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El nicaragüense se ha convertido en uno de los mejores refuerzos del mercado. Llegó a Tibás desde Real Estelí y no necesitó adaptación: desde su llegada ha sido determinante para el Monstruo, sumando 2 goles y 3 asistencias en el Clausura 2026.

ver también Qué necesita Alajuelense en la vuelta ante LAFC para clasificar a los cuartos de final de Concachampions 2026

Centrodelantero: Ronaldo Cisneros (LDA)

(LDA).

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El delantero mexicano le gana la pulseada al panameño Tomás Rodríguez, quien todavía no termina de afinar la puntería frente al arco. Cisneros fue clave en el Apertura 2025 y en la conquista de la Copa Centroamericana, y en el actual torneo ya suma 4 goles y una asistencia.

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En síntesis

-El XI ideal combinado entre Saprissa y Alajuelense se armó con formación 4-3-3.

–Alajuelense domina la defensa del equipo ideal, colocando al arquero Washington Ortega y a gran parte de la línea defensiva.

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–Saprissa aporta talento ofensivo, con nombres como Mariano Torres, Bancy Hernández y Sebastián Acuña en el mediocampo y ataque. Pero en el balance general del XI, Alajuelense termina colocando muchos más nombres