Médico del Saprissa desmiente la denuncia de Kevin Briceño

Hace algunos días atrás. Kevin Briceño salió a denunciar una polémica maniobra que le realizaron en el Saprissa. El actual portero del Jicaral contó que él se encontraba lesionado, pero desde el departamento médico del Morado le dieron el alta. El motivo de esto sería que lo hicieron para habilitar a los directivos que le rescindieran el contrato.

Estas declaraciones generaron mucho revuelo no solo por la polémica deportiva, sino también porque se puso en duda el desempeño de un profesional médico. Debido a todo esto, Esteban Campos decidió salir hablar y desmintió los dichos del ex-arquero del Sapri. La contestación fue mediante a un comunicado en el que se mostró muy enojado.

Denunció que le dieron el alta médica para dejarlo libre y seguía lesionado.

"Rechazo contundentemente las declaraciones brindadas por el Señor Briceño las cuales considero inoportunas, inapropiadas, inespecíficas, difamantes y fuera de lugar. El derecho a la expresión es uno de los grandes privilegios que tenemos en este hermoso país, pero bajo ninguna circunstancia este derecho le da licencia a una persona de utilizar un micrófono para denigrar, ofender y calumniar", expuso el médico.

Saprissa responde



El ex arquero morado Kevin Briceño dijo: "...me dieron un alta médica por así decirlo influenciada para que ellos pudieran tomar la decisión de sacarme del equipo y al final lo que puedo decir es que esa alta médica va influenciada por el doctor Esteban Campos" pic.twitter.com/Tv8m62KuIB — Alex Gaitán (@AlexGaitanCR) August 6, 2020

Además, aclaró por qué no contará lo que tenía Briceño: "En apego a mis principios éticos, morales y respetando los principios de confidencialidad y secreto médico de mis pacientes y de los cuales el señor Briceño NO ESTA EXCLUIDO, es que me he reservado el poder ampliar los hechos acontecidos, que con todo gusto me pongo en absoluta disposición de aclarar en las instancias creadas para este acto".

Es claro que la acusación del portero no fue solo un tema futbolístico. Atrás de eso hay un doctor que podría perder su licencia si hubiera falsificado un alta médica. Los dichos del jugador son especulaciones y sin pruebas es solo una denuncia social que no puede corroborar con pruebas.