Eduardo Espinel confirma bajas en Olimpia, pero envía poderosa advertencia al América: “Serán unos leones”

Eduardo Espinel, entrenador de Olimpia, aseguró que confía plenamente en sus futbolistas para hacerle frente a la eliminatoria ante el América en la Concachampions.

El estratega uruguayo aseguró que ya tiene definido el once inicial y confirmó que no podrá contar con Jamir Maldonado y Michaell Chirnos; aunque Yustin Arboleda si podría aparecer en el encuentro.

ver también “Impresionante”: DT del América menciona a jugadores de Olimpia que son de cuidado y el detalle que le sorprendió en Honduras

Además, Espinel aseguró que sus futbolistas serán unos leones que saldrán en busca de avanzar en la eliminatori y que si no lo logran, al menos al América le será una serie difícil de encarar.

El uruguayo admitió que no están al 100 por ciento físicamente, pero que apelarán a la adrenalina que posee el equipo para sacar fuerzas interiores producto del rival.

ver también Concacaf confirma la noticia que Olimpia estaba esperando para recibir al América por la Concachampions 2026

Las declaraciones de Eduardo Espinel

La exigencia de la directiva

La exigencia de la directiva está desde que llegamos al fútbol hondureño. Somos sabedores que hay una oportunidad muy linda de jugar un torneo que no todos l pueden jugar. Están los mejores, cuesta clasificar, Olimpia lo ha logrado. Tenemos el sueño de poder demostrar que Olimpia sigue para cosas importantes, nos exigimos en lo máximo. Debemos ser competitivo y tenemos la confianza de la directiva para dejar en alto a Olimpia. La exigencia no pasa solamente por la dirigencia.

El Olimpia de Troglio y el de Eduardo Espinel

Cada capítulo es una historia nueva. Hay jugadores que están acostumbrados a estos partidos, no vivimos del pasado, hay que demostrar en el presente y hacer su historia. Estamos en un momento para eso, estoy orgulloso del grupo de jugadores que tengo y ojalá hagamos historia pasando la fase. El fútbol está lleno de sorpresas y es un deporte que si en otro deporte la diferencia es económica y no hay forma de pasarlas, en el fútbol sí se puede y podemos hacer una hazaña.

Publicidad

Publicidad

El once de Olimpia

Los once que entren creemos que son los que pueden dar la cara desde el punto de vista físico y futbolístico. El grupo está motivado y seguramente no solamente la emoción y adrenalina que tenemos, también enfrentar al América es una motivación futbolística y anímica para llevar a cabo este planteamiento.

La motivación a los jugadores

Nosotros como cuerpo técnico, tenemos que dar mucha palabra a los jugadores para motivarlos ante estos partidos y después hacerles entender que no todos los días se juega esta clase de partido para mostrar nuestro trabajo. Es una competencia que es vista en muchas partes del mundo y demuestra la capacidad para jugar estos partidos. Mostrarse.

Publicidad

Serán unos leones

Son once leones que van a entrar en el campo y los leones que van a estar en el banco. Vengo de un país (Uruguay) que ha visto hazañas increíbles, de cuadros grandes contra uno menor y mil cosas en contra. Yo creo que es fútbol y no me asusta. Si son mejores nos ganarán, creo que será duro. Ojalá seamos mejores, ahí se darán cuenta que no son tres buses, ni que un jugador gane más que todo Olimpia. Eso queda de lado, porque el fútbol es maravilloso. Los que nacimos en el barrio siempre soñamos con ganar el partido. Nos toca jugar contra un grande del continente, estos chicos seguramente soñaron con ganar el poderoso.

Publicidad

La estrategia de Olimpia

Como estrategia debemos tener el balón y cuando no lo tengamos seamos uno y lo recuperemos. No hay mucho criterio en el fútbol, hay que ser mejor, respetamos al fútbol de México, pero los partidos hay que jugarlos. Está lleno de sorpresas, estos muchachos pueden dar una sorpresa.

Publicidad

Están bien mentalmente

Desde el punto de vista mental, el equipo está al 100%, está motivado. Este equipo es positivo, se nota en la buena vibra. Están preparados para trabajar, no hay nada que alegar con este equipo.

Las bajas de Olimpia

Nosotros no tenemos a Jamir Maldonado, a Michaell Chirinos y para Yustin Arboleda será su primera aparición en este semestre.

Publicidad