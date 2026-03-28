México vs. Portugal: Dónde ver el partido GRATIS en Centroamérica y por qué no juega Cristiano Ronaldo

El histórico Estadio Azteca reabre sus puertas y se viste de gala este sábado 28 de marzo de 2026 para albergar un amistoso internacional de lujo por la fecha FIFA.

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La Selección de México se mide ante su similar de Portugal en un duelo que promete, aunque el ambiente de fiesta sufrió un golpe anímico importante en la previa del encuentro.

El gran ausente: ¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo?

La alta expectativa que se tenía por este encuentro en el “Coloso de Santa Úrsula” disminuyó considerablemente al confirmarse la noticia que ningún aficionado quería escuchar: Cristiano Ronaldo no está entre los convocados.

El astro portugués no realizó el viaje a territorio azteca debido a una lesión muscular en el isquiotibial sufrida el 28 de febrero de 2026, por lo que el público se quedará con las ganas de ver al legendario goleador en la reinauguración del estadio.

CR7 no viajó a México (Carlos Rodrigues/Getty Images).

A pesar de esta sensible baja, el encuentro no deja de ser una prueba sumamente exigente para el “Tri”, que buscará aprovechar su localía para sacudirse una pesada paternidad europea en la previa del Mundial 2026.

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La maldición del “Tri” ante los lusos

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con una enorme presión sobre sus hombros. La estadística es lapidaria: México no ha podido ganarle a Portugal en ninguno de sus últimos cinco cruces directos.

Para encontrar un resultado medianamente positivo hay que remontarse a décadas atrás, y el historial reciente es un verdadero dolor de cabeza para los aztecas:

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02.07.2017: Portugal 2-1 México

Portugal 2-1 México 18.06.2017: Portugal 2-2 México

Portugal 2-2 México 06.06.2014: México 0-1 Portugal

México 0-1 Portugal 21.06.2006: Portugal 2-1 México

Portugal 2-1 México 06.04.1969: Portugal 0-0 México

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Horarios y canales para Centroamérica

El balón comenzará a rodar a las 7:00 p.m. para Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Por su parte, en Panamá el pitazo inicial será a las 8:00 p.m.

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En territorio mexicano, la transmisión del duelo por TV estará a cargo de canales de señal abierta (Canal 5 y Azteca 7). Si estás en Centroamérica y buscas cómo verlo sin pagar suscripciones de streaming extra, tu mejor opción es buscar estas señales si tu proveedor de cable básico las incluye en su parrilla, o bien sintonizar TUDN, cadena que tiene los derechos de transmisión confirmados para países como Costa Rica.

En síntesis

Cristiano Ronaldo quedó fuera de la convocatoria y no viajó a México, apagando gran parte de la expectativa por la reinauguración del Estadio Azteca.

El “Tri” de Javier Aguirre se enfrenta al peso de la historia, ya que no ha logrado vencer a la selección de Portugal en ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos directos.

El pitazo inicial es a las 7:00 p.m. (8:00 p.m. en Panamá) y los aficionados en países como Costa Rica podrán seguir el juego a través de la señal de TUDN.

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