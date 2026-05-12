Cristiano Ronaldo con Al-Nassr estará buscando su primer título oficial en Arabia Saudita contra el Al-Hilal de Karim Benzema .

Para el equipo de Cristiano Ronaldo, la cuenta es sencilla: si logra vencer a Al-Hilal, asegurará el título de la Saudi Pro League y celebrará una de las conquistas más importantes desde la llegada del portugués al fútbol saudí.

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo únicamente ha levantado un trofeo con Al-Nassr: la Arab Club Champions Cup obtenida en 2023 . Sin embargo, ese campeonato no es considerado un título oficial dentro del palmarés reconocido por la FIFA.

En cambio, si consigue empatar, el equipo de Cristiano Ronaldo todavía mantendría el control de su destino y tendría que ganar en la última jornada para coronarse en la Saudi Pro League.

Si Al-Nassr cae frente a Al-Hilal, la lucha por el título entraría en una zona de mucha tensión y el liderato podría quedar en riesgo en el cierre del campeonato.

Al-Nassr llegará con algunas ausencias sensibles para el duelo de hoy frente a Al-Hilal, especialmente en la zona defensiva. Ambos jugadores se encuentran fuera por lesiones de gravedad:

Así se saldrán jugando Al-Hilal y Al-Nassr, en un duelo que puede terminar con el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Máxima concentración para el Al-Nassr donde en pocos minutos se estará definiendo la posibilidad de levantar un título.

Por nada estuvo a punto de marcar Al-Hilal. Benzema definió incómodo dentro del área ante la salida de Bento quien cubrió bien su portería rechazando el balón.

Gran habilitación para el portugués quien definió cruzado y el balón se fue muy cerca de la portería de Bono.

Mucha intensidad en estos primeros minutos con chances claras para ambos equipos. De momento no se mueve el marcador.

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema protagonizan uno de los partidos más esperados del fútbol saudí. Sigue todas las incidencias, goles y jugadas en tiempo real.

Al-Nassr y Al-Hilal se enfrentan en una cita clave por la Saudi Pro League, con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema como grandes protagonistas de una previa cargada de expectativa. Ambos llegan como referentes de sus equipos y con la mirada puesta en un resultado que puede ser decisivo.

Para Cristiano Ronaldo, el duelo representa la posibilidad de sumar su primer título con Al-Nassr en la Saudi Pro League, mientras que Benzema buscará ser determinante para Al-Hilal en un partido de enorme peso. El cruce entre ambos vuelve a darle un condimento especial a una rivalidad que paraliza al fútbol saudí.

El partido se disputará hoy martes 12 de mayo desde las 12:00 p.m. de Centroamérica y 1:00 p.m. de Panamá. El escenario será el Alawwal Park, casa de Al-Nassr.