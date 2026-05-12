Al-Nassr y Al-Hilal se enfrentan en una cita clave por la Saudi Pro League, con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema como grandes protagonistas de una previa cargada de expectativa. Ambos llegan como referentes de sus equipos y con la mirada puesta en un resultado que puede ser decisivo.
Para Cristiano Ronaldo, el duelo representa la posibilidad de sumar su primer título con Al-Nassr en la Saudi Pro League, mientras que Benzema buscará ser determinante para Al-Hilal en un partido de enorme peso. El cruce entre ambos vuelve a darle un condimento especial a una rivalidad que paraliza al fútbol saudí.
El partido se disputará hoy martes 12 de mayo desde las 12:00 p.m. de Centroamérica y 1:00 p.m. de Panamá. El escenario será el Alawwal Park, casa de Al-Nassr.
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