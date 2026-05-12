Mientras Cristiano Ronaldo gana 208 millones en Al-Nassr, el salario de Karim Benzema en Al-Hilal

Las dos grandes figuras de la Saudi Pro League y el Real Madrid compiten no solo en la cancha sino también en el aspecto salarial.

La Saudi Pro League puede tener este martes una definición soñada. Al-Nassr recibe a Al-Hilal en un partido clave por el título, con Cristiano Ronaldo de un lado y Karim Benzema del otro, dos viejos conocidos del Real Madrid que ahora compiten como líderes de los dos gigantes de Arabia Saudita. Si el equipo de CR7 gana, será campeón de liga y el portugués conseguirá su primer título oficial desde su llegada al club saudí.

El duelo entre Al-Nassr y Al-Hilal no solo puede definir al campeón de Arabia Saudita. También cruza a dos de los futbolistas más determinantes –y mejor pagos– del mundo, en una rivalidad que suma un nuevo capítulo después de haber compartido una era histórica en el conjunto merengue.

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Según las estimaciones de Capology para la temporada 2025-26, Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pago de Al-Nassr, con un salario bruto anual de 208,4 millones de euros, lo que equivale a 4 millones de euros por semana, sin contar bonus.

CR7 agiganta su leyenda también a nivel salarial. (Getty Images)

¿Cuánto gana Karim Benzema en Al-Hilal?

Del otro lado estará Karim Benzema, hoy figura de Al-Hilal. De acuerdo con Capology, el delantero francés es el jugador mejor pago del plantel y percibe un salario bruto anual estimado de 122,45 millones de euros, es decir, alrededor de 2,35 millones de euros por semana, también sin incluir bonus.

De esta manera, Cristiano Ronaldo gana casi 86 millones de euros más por temporada que la Pantera. En términos semanales, la diferencia también es enorme: el astro portugués cobra cerca de 1,65 millones de euros más por semana que su ex compañero del Real Madrid.

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Karim Benzema gana menos que CR7 pero llega a fin de mes. (Getty Images)

El otro título que puede ganar Cristiano Ronaldo antes del Mundial

Además de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo —que está vaca vez más cerca de los 1.000 goles–tendrá otra oportunidad inmediata de levantar un trofeo con Al-Nassr antes del Mundial 2026. El equipo de Jorge Jesús está clasificado a la final de la AFC Champions League Two 2025-26, la segunda competición de clubes más importante de Asia.

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La final será el sábado 16 de mayo de 2026 y Al-Nassr se enfrentará a Gamba Osaka, de Japón, en el Al-Awwal Park de Riad.

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Cuándo debuta Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026

CR7 debutará con Portugal en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio, cuando la selección lusa enfrente a República Democrática del Congo por el Grupo K.

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El partido se jugará en el Houston Stadium, en Estados Unidos, a partir de las 12:00 horas locales.

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En síntesis