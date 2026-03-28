0% de efectividad: ex DT de Costa Rica queda fuera de otra selección tras caer 11-0 a menos de 3 meses de su llegada

En enero de 2026, la Federación de Fútbol de la India confirmaba la llegada de la costarricense Amelia Valverde como la nueva entrenadora de la Selección Nacional Femenina.

Avalada por su histórico paso por el banquillo de Costa Rica, donde dirigió casi una década y logró clasificar a la Tricolor a los Mundiales de Canadá 2015 y Australia-Nueva Zelanda 2023, la estratega aterrizaba con un cartel internacional pesado. A esto se le sumaba lo que hizo más adelante en el fútbol mexicano con las Rayadas de Monterrey, donde se coronó campeona de la Liga MX.

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Con ese currículum a sus espaldas, la técnica de 39 años ilusionaba profundamente a las del subcontinente asiático en la antesala de la Copa Asiática Femenina de la AFC.

Amelia Valverde llegó a la India avalada por un respetable recorrido (Instagram).

Un torneo para el olvido

Sin embargo, los resultados en la cancha fueron calamitosos, y hoy, a menos de tres meses de su arribo a la populosa Nueva Delhi, Amelia Valverde se ve obligada a volver a armar sus valijas.

El certamen continental se convirtió en una verdadera pesadilla para la entrenadora y su cuerpo técnico. La India no logró encontrar el rumbo en ningún momento de la fase de grupos y terminó firmando una participación desastrosa que se tradujo en un 0% de efectividad.

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India no cosechó ni un solo punto en la Copa Asiática Femenina (Instagram).

El debut ya había encendido las alarmas tras caer por 3-1 frente a la selección de Taiwán, seguido de un doloroso tropiezo por 2-1 ante Vietnam que las dejaba al borde del abismo.

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Pero el golpe de gracia fue la humillante y demoledora goleada de 11-0 que sufrieron a manos de Japón. Tal resultado, que obviamente significó la eliminación directa de la competencia, terminó de sepultar el proceso liderado por Valverde.

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Adiós oficial y futuro incierto

Ante semejante descalabro, la Federación de Fútbol de la India cortó por lo sano. A través de un breve comunicado oficial, el Comité Técnico le agradeció a Amelia Valverde por su tiempo al mando del equipo durante la Copa Asiática y le deseó éxito en sus futuros proyectos.

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Amelia Valverde yano sigue siendo la DT de India (Instagram).

Ahora, la ex seleccionadora de Costa Rica deberá replantear su futuro profesional tras este duro y vertiginoso revés en el extranjero. Mientras se define si su cuerpo técnico (que incluye a los ticos Eli Ávila y José Sánchez) también deja el país, Valverde vuelve al mercado con el gran reto de dejar atrás el trago amargo de este 0% de efectividad.

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En síntesis

–La entrenadora costarricense fue destituida de la Selección Nacional Femenina de la India a menos de tres meses de haber asumido el cargo en enero de 2026.

– Su salida se da tras firmar un desastroso 0% de efectividad en la Copa Asiática, perdiendo sus tres partidos de fase de grupos ante Taiwán, Vietnam y sufriendo un histórico 11-0 contra Japón.

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– Esta debacle estadística no solo sentenció el despido de la tica de 39 años, sino que sepultó por completo el sueño de la selección asiática de clasificar al Mundial de Brasil 2027.