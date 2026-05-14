“Alajuelense tiene nuevo DT”: confirman quién es el elegido para reemplazar al Machillo Ramírez y cuándo lo presentan

Alajuelense habría elegido a Ismael Rescalvo como su nuevo entrenador tras la salida del Machillo Ramírez por el fracaso en el Clausura 2026.

Alajuelense movió sus piezas de cara al próximo torneo, luego del fracaso en el Clausura 2026 bajo el mando del Machillo Ramírez, donde el equipo ni siquiera logró clasificarse a las semifinales.

Tras un semestre por debajo de las expectativas, la dirigencia rojinegra aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador y ya lo tendría definido.

De acuerdo con información del periodista Daniel Jiménez, el elegido para asumir el banquillo manudo sería el español Ismael Rescalvo. El estratega cuenta con experiencia internacional y llegaría con la misión de devolverle protagonismo al conjunto rojinegro.

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Alajuelense ya tendría nuevo entrenador

Según detalló el comunicador, Rescalvo arribó al país este miércoles y será presentado oficialmente en las próximas horas. El técnico asumirá el reto de buscar su primer título como entrenador y responder a la presión de una afición que exige resultados inmediatos.

“Liga Deportiva Alajuelense tiene nuevo director técnico. Se trata del español Ismael Rescalvo. Ya está en el país, llegó este miércoles y será presentado este jueves. Nunca ha sido campeón. Llegará para buscar su primer título“, compartió el periodista Daniel Jiménez en su cuenta oficial de X.

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El nombre de Ismael Rescalvo venía tomando fuerza en los últimos días en el entorno de Alajuelense. Su perfil, además, coincide con varias de las características que el gerente deportivo Carlos Vela había mencionado públicamente como claves para elegir al nuevo técnico manudo.

Por otro lado, Vela había dejado claro que Alajuelense buscaba un técnico con experiencia, buena reputación y capacidad para trabajar con jóvenes dentro de una estructura moderna.

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Además, el club pretendía un entrenador protagonista, ofensivo y con buen trato de balón, características que han marcado buena parte de la carrera de Ismael Rescalvo en Sudamérica.