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Washington Ortega alza la voz: el aviso que Marcelo Bielsa no puede ignorar mientras define a los arqueros de Uruguay en el Mundial 2026

Mientras en Londres se ajustaban los últimos detalles para el choque entre Uruguay e Inglaterra, Washington Ortega, de gran presente en Alajuelense, usó sus redes sociales para marcar presencia.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Washington Ortega avisa a Uruguay.
© Getty / Instagram.Washington Ortega avisa a Uruguay.

El misterio se resolvió en Londres. Para el amistoso que enfrentó a la Selección de Uruguay con Inglaterra en Wembley, Marcelo Bielsa le devolvió la titularidad a Fernando Muslera. El arquero de 39 años saltó al campo desde el arranque, dejando en el banco a Sergio Rochet y Santiago Mele.

La apuesta del entrenador argentino agitó a Montevideo, donde la afición volvió a dividirse entre quienes avalan la experiencia del guardameta de Estudiantes de La Plata para esta clase de partidos y los que exigen una renovación definitiva bajo los tres palos. Con este panorama, queda claro que la carrera por el arco de cara al Mundial 2026 sigue con final abierto.

Muslera volvió al arco de Uurguay (AUF).

Muslera volvió al arco de Uurguay (AUF).

Washington Ortega levanta la mano

Mientras en Londres se ajustaban los últimos detalles para el cruce ante los británicos, otro uruguayo aprovechó para hacerse notar desde afuera. Washington Ortega, de gran presente en Liga Deportiva Alajuelense, usó sus redes sociales para marcar presencia.

Justo una hora antes del pitazo inicial, el portero de 31 años compartió en sus historias de Instagram un video publicado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Las imágenes mostraban la intimidad del vestuario visitante en Wembley, con toda la utilería lista y las camisetas colgadas esperando por el plantel.

El mensaje de Washington Ortega (Instagram).

El mensaje de Washington Ortega (Instagram).

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“Washi” no necesitó escribir un testamento ni buscar la polémica. Sobre el video del camerino, simplemente clavó un “Siempre 🇺🇾”. Con una sola palabra, reafirmó su sentido de pertenencia y el sueño de defender el uniforme patrio.

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Respaldado por el campañón que lo dejó como el arquero con más vallas invictas de Latinoamérica en 2025, el mensaje funciona como un aviso respetuoso pero firme para Marcelo Bielsa: sabe que es un jugador que está listo para transpirar la camiseta si le toca el llamado.

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En síntesis

Bielsa puso a Muslera de titular ante Inglaterra y reabrió el debate por el arco.

Minutos antes del partido, Washington Ortega reposteó el vestuario uruguayo en Instagram: “Siempre 🇺🇾”.

Con perfil bajo, el arquero de Alajuelense le recordó a Bielsa que está listo para el Mundial.

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