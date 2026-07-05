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¿Por qué no juega Cole Palmer en Inglaterra vs. México por los octavos del Mundial 2026?

La gran figura del Chelsea no forma parte de los convocados por la Selección de Inglaterra en este Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Palmer se perdió el Mundial.
© Getty ImagesPalmer se perdió el Mundial.

Este domingo, por los octavos de final del Mundial 2026, Inglaterra visita a México en el Estadio Azteca por un lugar entre los mejores ocho del campeonato. Los Tres Leones ya tienen todo confirmado para buscar la clasificación.

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Entre la lista de convocados que viajó a Norteamérica para disputar la Copa del Mundo 2026, Thomas Tuchel no incluyó a Cole Palmer, uno de los mejores futbolistas que tiene la Premier League y que fue campeón del Mundial de Clubes un año atrás.

Esta decisión del entrenador alemán fue muy criticada por los aficionados y también por la prensa inglesa. No sólo dejó afuera a Cole Palmer, ya que tampoco convocó a Phil Foden, otro de los jóvenes talentos que tiene Inglaterra y el Manchester City.

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Esta no convocatoria creció en cuanto a sus comentarios negativos después del rendimiento que presentó el combinado inglés durante la fase de grupos y también en los 16avos de final, instancia en la que estuvo a minutos de quedar eliminado contra Congo.

Hoy, Inglaterra tiene la posibilidad de regresar a los cuartos de final, ronda en la que también estuvo en Qatar 2022. En aquel momento, fue eliminado por Francia. De vencer al Tri en el Azteca, jugará contra Noruega por un lugar entre los cuatro mejores.

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El 11 de Inglaterra para enfrentar a México

  • Jordan Pickford
  • Ezri Konsa
  • Nico O’Reilly
  • Marc Guéhi
  • Jarell Quansah
  • Declan Rice
  • Elliot Anderson
  • Jude Bellingham
  • Bukayo Saka
  • Harry Kane
  • Anthony Gordon

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