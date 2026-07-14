Este martes 14 de julio se disputará un solo juego correspondiente a las semifinales del Mundial 2026.

El Mundial 2026 retoma su actividad este martes 14 de julio con el comienzo de las semifinales. La jornada tendrá un solo partido: Francia vs. España.

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El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el AT&T Stadium de Arlington. El ganador avanzará a la final, mientras que el perdedor deberá jugar por el tercer puesto.

Qué partido se juega hoy por el Mundial 2026

La agenda de este martes incluye únicamente la primera semifinal:

Francia vs. España

Hora: 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Hora de Panamá: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Dallas Stadium, Arlington.

Dallas Stadium, Arlington. Instancia: semifinales.

Dónde ver Francia vs. España EN VIVO en Centroamérica

La semifinal podrá seguirse por televisión y streaming en la región mediante las siguientes señales:

Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.

FOX, FOX+, Teletica y TDMAX. El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4 TCS.

Tigo Sports, FOX y Canal 4 TCS. Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.

Tigo Sports, FOX y Canal 11. Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.

Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4. Nicaragua: Tigo Sports, FOX y Canal 10.

Tigo Sports, FOX y Canal 10. Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX.

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ver también Pronóstico de Francia vs. España: resultado exacto y goleadores de la semifinal del Mundial 2026 según la IA

Cómo llega Francia a la semifinal

Francia ganó los seis partidos que disputó y viene de eliminar a Marruecos por 2-0 en los cuartos de final con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El recorrido de Les Bleus:

Francia 3-1 Senegal.

Francia 3-0 Irak.

Noruega 1-4 Francia.

Francia 3-0 Suecia.

Paraguay 0-1 Francia.

Francia 2-0 Marruecos.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps busca alcanzar su tercera final mundialista consecutiva, después de haber disputado las definiciones de 2018 y 2022.

Cómo llega España a la semifinal

España permanece invicta, con cinco victorias y un empate. En los cuartos de final venció 2-1 a Bélgica con un tanto agónico de Mikel Merino y otro de Fabián Ruiz.

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Los resultados de La Roja:

España 0-0 Cabo Verde.

España 4-0 Arabia Saudita.

Uruguay 0-1 España.

España 3-0 Austria.

Portugal 0-1 España.

España 2-1 Bélgica.

El seleccionado de Luis de la Fuente intenta regresar a una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010.

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Qué pasa si Francia y España empatan

Si el partido termina igualado después de los 90 minutos, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En caso de mantenerse el empate, el primer finalista del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

Cuándo se juega la otra semifinal del Mundial 2026

La segunda semifinal se disputará el miércoles 15 de julio:

Inglaterra vs. Argentina.

Hora: 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Hora de Panamá: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Atlanta Stadium.

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Cuándo se juegan la final y el partido por el tercer puesto

La final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio en el New York / New Jersey Stadium, conocido comercialmente como MetLife Stadium. El partido por el tercer lugar se disputará el sábado 18, en el Miami Stadium.