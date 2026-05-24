Thomas Christiansen dará a conocer la lista de convocados de la Selección de Panamá el próximo 26 de mayo. Serán 26 los nombres que viajarán al Mundial 2026, aunque el entrenador incluirá a cuatro jugadores más como reservas por si se presenta alguna lesión.

A dos días del anuncio oficial que comunicará el técnico danés, se filtraron varios de los nombres que entrarían en esta nómina. Además, muchos ya se encuentran en el Centro de Alto Rendimiento en Burunga bajo las órdenes de Thomas Christiansen.

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Los periodistas Ricardo Icaza y Raúl Ochoa dieron a conocer varios de los nombres que nombrará el DT de la Selección de Panamá para viajar a los amistosos y luego disputar la fase de grupos ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

Hasta el momento, son 25 los jugadores que se revelaron. Una de las grandes sorpresas es la presencia de Kadir Barría, que no formó parte del proceso de Eliminatorias e hizo su debut en la mayor en enero de este 2026. Uno de los grandes motivos es su buena actualidad con el Botafogo de Brasil, una de las mejores ligas del continente.

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Otro de los que estará en la lista y tampoco estuvo en la etapa final de clasificación es Roderick Miller. El defensor central, según explicó Ochoa, se ganó su lugar en la fecha FIFA de marzo cuando Panamá visitó Sudáfrica. A pesar de su gran experiencia, sería su primera Copa del Mundo, ya que en Rusia 2018 no fue convocado. Aún es una incógnita la presencia de Alberto Quintero, quien podría estar entre los citados.

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Todos los nombres que se filtraron de la lista de Panamá

Arqueros : Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio. Defensas : Amir Murillo, César Blackman, Iván Anderson, Andrés Andrade, José Cordoba, Roderick Miller, Luis Fariña, Fidel Escobar, Jiovany Ramos y Eric Davis.

: Amir Murillo, César Blackman, Iván Anderson, Andrés Andrade, José Cordoba, Roderick Miller, Luis Fariña, Fidel Escobar, Jiovany Ramos y Eric Davis. Mediocampistas : Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Víctor Griffith, Cristian Martínez, Édgar Bárcenas, Ismael Díaz, César Yanis y José Luis Rodríguez.

: Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Víctor Griffith, Cristian Martínez, Édgar Bárcenas, Ismael Díaz, César Yanis y José Luis Rodríguez. Delanteros: Tomás Rodríguez, José Fajardo, Cecilio Waterman y Kadir Barría.