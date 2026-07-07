Cuál es el ranking FIFA de Egipto y cuántos puestos lo separan de Argentina en el Mundial 2026

Egipto llega como la selección débil en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Argentina.

Egipto llega al partido contra Argentina por los octavos de final del Mundial 2026 muy por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con una campaña que le permite creer en otro golpe.

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En la actualización previa al Mundial, Egipto aparece en el puesto 29, mientras que Argentina ocupa el lugar 1. Es decir, entre ambas selecciones hay 28 puestos de diferencia, con ventaja para la campeona del mundo.

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El partido se jugará este martes 7 de julio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium. Para Egipto, será una oportunidad histórica; para Argentina, una obligación para sostener su candidatura y seguir defendiendo el título.

Cuál es el ranking FIFA de Egipto

Egipto ocupa el puesto 29 del ranking FIFA, una ubicación que lo deja lejos de Argentina, pero dentro de un grupo competitivo a nivel mundial.

Su Mundial 2026 ya tiene un valor enorme. El equipo africano fue segundo del Grupo G, por detrás de Bélgica, y luego eliminó a Australia por penales en los 16avos de final.

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La campaña egipcia se sostiene en una mezcla de orden, experiencia y jerarquía ofensiva. Mohamed Salah sigue siendo el nombre más fuerte, pero también aparecen Omar Marmoush, Trézéguet y un grupo que ya demostró capacidad para sobrevivir en partidos cerrados.

Cuál es el ranking FIFA de Argentina

Argentina está en el puesto 1 del ranking FIFA, 28 lugares por encima de Egipto.

La posición refleja el peso de una selección que llegó al Mundial como campeona defensora y como una de las grandes candidatas. El equipo de Lionel Scaloni ganó su grupo con puntaje perfecto y avanzó a octavos después de eliminar a Cabo Verde.

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La Albiceleste combina experiencia, jerarquía y una base que ya sabe competir en partidos de máxima presión. Con Messi como bandera, Argentina buscará dar otro paso hacia la defensa del título.

Cómo llegaron Egipto y Argentina al cruce

Egipto fue segundo del Grupo G y luego eliminó a Australia en los 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Bélgica 1-1 Egipto

Egipto 3-1 Nueva Zelanda

Egipto 1-1 Irán

Australia 1-1 Egipto — 4-2 por penales.

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Argentina ganó el Grupo J y luego eliminó a Cabo Verde.

Sus resultados en el torneo fueron:

Argentina 3-0 Argelia

Argentina 2-0 Austria

Jordania 1-3 Argentina

Argentina 3-2 Cabo Verde

ver también ¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de François Letexier

Egipto quiere que el ranking quede en segundo plano

La diferencia de 28 puestos favorece claramente a Argentina, pero Egipto llega con argumentos para competir.

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El equipo africano ya superó una fase de grupos exigente y viene de ganar una definición por penales. Esa experiencia reciente puede ser clave si logra llevar el partido a un escenario largo, cerrado y de pocos goles.

Para Egipto, ganarle a Argentina sería una hazaña mundialista. No solo por avanzar a cuartos de final, sino porque implicaría eliminar a la número 1 del ranking y campeona vigente.

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Argentina busca imponer su jerarquía

Argentina llega mejor ubicada, con más historia y con mayor obligación.

La Albiceleste tiene recursos en todas las líneas, experiencia en eliminatorias y futbolistas capaces de resolver partidos complicados. Sin embargo, el duelo ante Cabo Verde dejó una advertencia: ningún cruce se gana antes de jugarlo.

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Ante Egipto, Argentina deberá imponer ritmo, paciencia y contundencia. El ranking la favorece, pero el partido se resolverá dentro del campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales.

Datos de Egipto vs. Argentina

Partido: Egipto vs. Argentina.

Egipto vs. Argentina. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Fecha: martes 7 de julio.

martes 7 de julio. Estadio: Atlanta Stadium / Mercedes-Benz Stadium.

Atlanta Stadium / Mercedes-Benz Stadium. Ranking FIFA de Egipto: 29º.

29º. Ranking FIFA de Argentina: 1º.

1º. Diferencia: 28 puestos a favor de Argentina.

28 puestos a favor de Argentina. Contexto: Egipto eliminó a Australia; Argentina eliminó a Cabo Verde.

Egipto eliminó a Australia; Argentina eliminó a Cabo Verde. Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará al vencedor de Suiza vs. Colombia.