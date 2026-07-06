Mientras Jonathan Moya firmó con Motagua, Ismael Rescalvo ya tiene a su “9” en Alajuelense

El DT de Alajuelense definió quién jugará en el puesto por el que hace menos de un año pulseaba Moya, flamante refuerzo de Motagua de Honduras.

Mientras los octavos de final del Mundial 2026 van llegando a su fin, el mercado de fichajes en Centroamérica volvió a ganar terreno en la agenda futbolística con la sorpresiva llegada de Jonathan Moya a Motagua. El delantero de 34 años firmó por un año con el segundo club más laureado de Honduras y ocupará la plaza de extranjeros que liberó Kleber Oliveira con su partida.

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Moya llega procedente de Al-Bukiryah de la segunda división de Arabia Saudita, donde aportó 13 goles en 27 partidos durante el curso pasado. Y su contratación generó ruido no solo en su natal Costa Rica sino también en la región por el cartel que se forjó gracias a sus pasos por Deportivo Saprissa, donde se formó, y Liga Deportiva Alajuelense.

El equipo rojinegro fue el último del continente en el que jugó, con dos pasos en los que no rindió como se esperaba y en los que su relación con la afición se terminó tensando por polémicas extradeportivas. Tras su partida, en agosto, la Liga fichó al mexicano Ronaldo Cisneros como su reemplazante. Y la apuesta salió tan bien que volvieron al mercado azteca para llevarse a Ángel Zaldívar.

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Al ex Chivas de Guadalajara no le fue tan bien en su primer semestre en la institución. Apenas aportó convirtió 4 goles y dio 2 asistencias en 19 apariciones (825 minutos), convirtiéndose en uno de los jugadores más señalados por el liguismo. Pero es un hecho: tendrá revancha en la segunda mitad del año.

El “9” de Rescalvo en Alajuelense será Ángel Zaldívar

Después de varias semanas de pretemporada, el nuevo entrenador de Alajuelense, Ismael Rescalvo, pudo sacar conclusiones y confirmó en el programa El Picadito TV que arrancará la campaña con Ángel Zaldívar como su centrodelantero titular.

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“Ángel es un delantero referencia que ha tenido un muy buen paso por una liga exigente como la mexicana y que, probablemente, la posición en la que jugó el año pasado no le benefició por sus cualidades“, comentó Rescalvo, mostrándose en desacuerdo con el criterio de su antecesor, el legendario Óscar Ramírez.

“Puede jugar acompañado de Ronaldo, porque son jugadores que se entienden bien. Pero tiene que jugar cerca del área, es un jugador que necesita ser surtido para finalizar acciones de primer remate, porque es muy inteligente en esos últimos metros para finalizar de primera o tras situaciones de rechace porque tiene una intuición muy desarrollada para meter goles”, explicó el español.

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En ese sentido, Rescalvo desarrolló: “Si lo alejamos del área, normalmente se va a sentir incómodo porque no es su fuerte. Puede jugar de mediapunta o por fuera, pero considero que a él hay que acercarlo a otro ‘9’, o si juega él con un mediapunta tiene que jugar muy cerca del área porque es donde se desenvuelve muy bien, en su juego de espaldas, el poder descargar pases de cara, y sobre todo ser un finalizador incluso de cabeza, que tiene muy buen juego aéreo”.