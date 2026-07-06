“Usted es despreciable”: Kylian Mbappé denuncia el ataque racista de una política de Paraguay y la fulmina en pleno Mundial 2026

Tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, la legisladora Celeste Amarilla atacó al capitán de Francia con graves insultos discriminatorios en redes sociales.

El tenso partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que la selección de Francia eliminó a Paraguay por la mínima diferencia dejó a Kylian Mbappé fuertemente enfrentado con el pueblo guaraní.

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Durante los noventa minutos, el encuentro estuvo marcado por la fricción constante y el juego duro, con numerosas faltas sobre el delantero francés. Tras el pitazo final, Mbappé no quiso estrecharle la mano al arquero paraguayo Orlando Gill, quien reaccionó lanzándole el balón por la espalda.

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“Camerunés colonizado”: el ataque racista contra Mbappé

Sin embargo, el verdadero escándalo estalló horas más tarde, fuera de la cancha, cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para atacar al capitán de Les Bleus con un mensaje vilipendioso.

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“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol“, escribió Amarilla.

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La respuesta del futbolista

Con la autoridad que le confiere su figura, el futbolista del Real Madrid no dudó en utilizar la misma plataforma para ponerle un freno a los insultos de la legisladora sudamericana.

En su cuenta personal, Mbappé escribió un descargo furioso contra su detractora, en el que se encargó de separar la actitud de la política del verdadero espíritu de los hinchas y deportistas paraguayos. Sus palabras fueron lapidarias:

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“Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo.”

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En menos de tres horas, el posteo ya supera las 13 millones de visualizaciones en X, con 582 mil “me gusta”, 155 mil reposteos y más de 20 mil comentarios que repudian el accionar de Amarilla.