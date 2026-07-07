Spartak de Moscú confirma el futuro de Manfred Ugalde y así lo anunciaron: “Ahora sí”

Después de los rumores que lo vinculaban con una posible salida de Rusia, Spartak de Moscú aclaró la situación del tico.

Manfred Ugalde ha sido buscado por varios destinos, pero España fue el que más intenciones mostró de sacarlo del Spartak de Moscú. También se dio desde su agencia, que aseguró que era el momento de dar el salto a una liga más competitiva.

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Sin embargo, todos los caminos conducen a que el actual referente de la Selección de Costa Rica permanecerá en Rusia por el momento. En medio de la preparación del equipo para afrontar la nueva temporada, el equipo de Moscú dejó un mensaje que aclara todo.

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A través de una publicación en sus redes sociales, Spartak subió varias imágenes en las que Manfred Ugalde está entrenando y escribió una oración que definitivamente define su futuro.

“¡MANNY! Ahora sí que estamos todos“, confirmó el conjunto ruso sobre la inclusión de Manfred a los entrenamientos, a quien lo denominan Manny dentro del grupo como una especie de diminutivo de su nombre.

Spartak de Moscú ya dejó sus intenciones de mantenerlo al tico en la plantilla de cara a la campaña 2026-2027. Después de haber finalizado en el cuarto lugar de la Liga Premier, el conjunto rojiblanco tiene la oportunidad de ganar el primer título de la temporada.

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Manfred Ugalde comienza la temporada con posibilidad de ser campeón

El próximo 18 de julio, el Spartak disputará la final de la Supercopa de Rusia frente al Zenit. Los campeones de la Copa se enfrentan contra el campeón de la Liga Premier. Manfred Ugalde tendrá la oportunidad de sumar el cuarto título de su carrera si lo consigue.

En resumen

El club Spartak de Moscú confirmó la continuidad de Manfred Ugalde para la temporada 2026-2027.

confirmó la continuidad de Manfred Ugalde para la temporada 2026-2027. El delantero Manfred Ugalde se integró a los entrenamientos de pretemporada con el equipo ruso.

se integró a los entrenamientos de pretemporada con el equipo ruso. Spartak disputará la final de la Supercopa de Rusia contra el Zenit el 18 de julio.