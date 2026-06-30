Con el mercado de fichajes abierto, el delantero del Botafogo gana interés en un equipo histórico de Europa.

Kadir Barría fue una de las figuras de la Selección de Panamá que se quedó sin poder participar del Mundial 2026. La gran joya que pertenece al Botafogo estuvo hasta el final en las convocatorias, pero en el corte definitivo no fue citado por Thomas Christiansen.

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A pesar de este mal trago para su corta carrera, el atacante de apenas 18 años tomó la decisión de poner todos sus focos en su futuro. Primero, cambió su agencia de representación por una que representa a grandes estrellas brasileñas como Marquinhos (PSG), Bruno Guimarães (Newcastle), Gabriel Magalhães, entre otras.

ver también Kadir Barría consigue un gran salto en su carrera tras quedar fuera del Mundial 2026: “Futuro en el fútbol europeo”

Juventus está interesado en Kadir Barría y lo tiene en carpeta

A raíz de esta importante modificación, nació la información de que Kadir Barría podría convertirse en futbolista de la Juventus. Según dio a conocer el medio brasileño Portal Botafoguense, “el gigante europeo entra en disputa por una de las mayores promesas de Botafogo“.

Además, el Diario La Razón de España aseguró este mismo interés y agregó que aún está vigente el interés del Villarreal, que lo tiene en carpeta hace varias semanas. Lo mismo ocurre con equipos de la Premier League y el Al-Qadsiah de Arabia.

El conjunto árabe, que tiene entre sus filas a Aubameyang, Julián Quiñones, Nacho Fernández, entre otros, había dado a conocer que estaba dispuesto a ofrecer 6 millones de euros. Sin embargo, viendo el interés de gigantes de Europa ese número podría quedar corto.

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Según el sitio Transfermarkt, Kadir Barría tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, cifra por la que Botafogo no estará dispuesto a dejarlo ir. Desde España, el diario mencionado reveló que podrían ofertar 10 millones de euros por su ficha.

En resumen

Kadir Barría , de 18 años, fue excluido del Mundial 2026 por Thomas Christiansen .

, de 18 años, fue excluido del Mundial 2026 por . La Juventus y el Villarreal están interesados en fichar al delantero del Botafogo.

y el Villarreal están interesados en fichar al delantero del Botafogo. El club Al-Qadsiah ofreció 6 millones de euros, pero su valor podría alcanzar los 10 millones.