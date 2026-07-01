“Tiene una oferta”: Panamá tiene un fuerte competir para poder retener a Thomas Christiansen

La participación de la Selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin y, de inmediato, la atención se trasladó al futuro del entrenador Thomas Christiansen, quien quedó como agente libre luego de concluir su contrato el pasado 30 de junio. Aunque la Fepafut mantiene el interés de renovarle su vínculo, el estratega danés también comienza a aparecer en el radar de otras selecciones nacionales.

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Uno de los países que sigue de cerca la situación del técnico es Chile, cuya federación continúa en la búsqueda de un nuevo seleccionador para encabezar el próximo proceso de La Roja. En medio de la lista de candidatos que analiza la dirigencia chilena, el nombre de Christiansen ha tomado fuerza gracias a su trabajo al frente del combinado canalero.

Aseguran que Christiansen ya tiene oferta de Chile

De acuerdo con el canal panameño COS Panamá, el futuro del entrenador podría estar lejos del banquillo canalero. “Thomas Christiansen tiene una oferta de Chile“, aseguró el medio, que además añadió que existen “un 5% de posibilidades” de que el estratega continúe al frente de la Selección de Panamá, un escenario que incrementa las opciones de verlo dirigir a La Roja.

Mientras se define su futuro, el entrenador valoró el desempeño de su equipo durante la cita mundialista y destacó el crecimiento que mostró el grupo a lo largo del proceso. “Yo me siento orgulloso de tener una selección o haber dirigido una selección con esa personalidad y automatismos (…) No hemos tenido esa puntería, no hemos metido goles y eso es algo que queda por pulir“, manifestó el técnico tras el último compromiso de Panamá en el torneo.

Pese a los rumores que lo vinculan con Chile, la Federación Panameña de Fútbol mantiene plena confianza en el trabajo de Christiansen. Incluso, ha trascendido que la dirigencia estaría dispuesta a ofrecerle un aumento salarial como parte de un nuevo proyecto con miras al siguiente ciclo internacional.

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Las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro del estratega danés. Mientras Chile busca cerrar cuanto antes la contratación de su nuevo seleccionador, en Panamá esperan convencer a Thomas Christiansen de mantenerse al frente del equipo nacional y darle continuidad al proceso que llevó a los canaleros a competir nuevamente en una Copa del Mundo.