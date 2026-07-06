Entérese cuándo juega Argentina vs. Egipto, a qué hora y en qué canal ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026 en Centroamérica.

Este martes, Argentina y Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y cruzará a la vigente campeona del mundo con una selección africana que viene de superar una serie muy exigente.

Publicidad

El equipo de Lionel Scaloni llega después de vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra, mientras que los Faraones dejaron en el camino a Australia tras empatar 1-1 y ganar 4-2 en los penales. Los dos llegan con desgaste acumulado, apenas tres días de descanso y una llave de eliminación directa que no deja margen de error.

En la previa, Scaloni ya avisó que Egipto es “un rival complicado”, una señal del respeto con el que la Albiceleste encara este cruce. Del otro lado, los dirigidos por Hossam Hassan buscarán apoyarse en Mohamed Salah, Omar Marmoush y una estructura competitiva para intentar dar uno de los grandes golpes de los octavos.

A qué hora juegan Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Argentina y Egipto medirán fuerzas este martes 7 de julio, a partir de los siguientes horarios para Centroamérica:

10:00 a.m. — Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

— Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 11:00 a.m. — Panamá.

Publicidad

El partido comenzará a las 12:00 p.m. (ET) y 9:00 a. m. (PT) en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Egipto en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.

FOX, FOX+, Teletica y TDMAX. Guatemala: Tigo Sports.

Tigo Sports. Honduras: Tigo Sports.

Tigo Sports. El Salvador: FOX, Canal 4 TCS y Tigo Sports.

FOX, Canal 4 TCS y Tigo Sports. Nicaragua: Tigo Sports.

Tigo Sports. Panamá: FOX y Tigo Sports.

ver también Así está el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026 tras el triunfo de Bélgica vs. Estados Unidos

¿Cómo llega Argentina?

La defensora del título llega con cuatro victorias consecutivas en el Mundial y con una clasificación muy trabajada en la ronda anterior. La Albiceleste superó 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra el viernes pasado, con los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y “Cuti” Romero, por lo que afrontará este cruce después de un partido de 120 minutos y con apenas tres días de descanso.

Publicidad

Además del triunfo ante los caboverdianos, el equipo de Scaloni venía de ganarle a Argelia (3-0), Jordania (3-1) y Austria (2-0). Llega en competencia, con confianza pese a algunos flojos rendimientos individuales y con una racha positiva, aunque el desgaste físico será uno de los factores a seguir.

En la previa, Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular y también despejó una de las grandes dudas alrededor de Messi, al asegurar que está en condiciones de jugar pese al desgaste del encuentro anterior.

Publicidad

¿Cómo llega Egipto?

Egipto también llega a estos octavos después de una serie larga. Su clasificación llegó tras el 1-1 ante Australia, abriendo el marcado mediante Emam Ashour (13′), y una victoria 4-2 en la tanda de penales, en otro juego que se extendió más de la cuenta y que dejó a los africanos con tres días de descanso desde el viernes.

El balance reciente del equipo dirigido por Hossam Hassan es de dos victorias y dos empates en sus cuatro encuentros. En esa secuencia aparecen la clasificación frente a Australia, el empate 1-1 con Irán, el triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda y otro 1-1 ante Bélgica.

Publicidad

En cuanto a las bajas confirmadas, el seleccionador egipcio no podrá contar con Karim Hafez, Mohamed Abdelmoneim ni Ahmed Fatouh.

Posibles alineaciones de Argentina vs. Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Publicidad

Egipto: Mostafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Mohanad Lashin; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Zico; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Árbitro principal: François Letexier (Francia).

François Letexier (Francia). Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia).

Cyril Mugnier (Francia). Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Mehdi Rahmouni (Francia). Cuarto árbitro: Espen Andreas Eskas (Noruega).

Espen Andreas Eskas (Noruega). VAR: Jérôme Brisard (Francia).