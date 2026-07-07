¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de François Letexier

El partido entre Argentina y Egipto ya tiene un árbitro para el encuentro de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

François Letexier será el árbitro principal del partido entre Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este martes 7 de julio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium.

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La designación pone a un árbitro francés al frente de un partido cargado de tensión. Argentina llega como campeona del mundo vigente, con Lionel Messi como gran figura y con la obligación de avanzar. Egipto, por su parte, aparece como una de las historias más atractivas del torneo después de eliminar a Australia por penales.

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Para Letexier, será su primer partido de fase eliminatoria en un Mundial absoluto. Además, la designación tiene un condimento extra: será la primera vez que arbitre a la selección argentina en esta Copa del Mundo.

Quién es François Letexier, árbitro de Argentina vs. Egipto

François Letexier es un árbitro francés nacido el 23 de abril de 1989 en Bédée, Francia. Es internacional FIFA desde 2017 y dirige en la Ligue 1, donde se consolidó como uno de los jueces más importantes del arbitraje francés.

Su carrera tuvo un ascenso rápido. Llegó joven a la elite del fútbol francés y, con el paso de los años, empezó a recibir designaciones de mayor peso en competiciones europeas. En UEFA dirigió partidos de Champions League, Europa League, Conference League y torneos de selecciones.

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Uno de los puntos más altos de su carrera fue la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra, una designación que terminó de instalarlo entre los árbitros europeos de mayor proyección. También fue elegido para partidos de alta exposición en competiciones internacionales de clubes.

El Mundial 2026 es su primera Copa del Mundo absoluta como árbitro principal. Hasta ahora ya había dirigido dos partidos de fase de grupos, pero Argentina vs. Egipto será su primera aparición en una fase eliminatoria mundialista.

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Antecedentes internacionales de François Letexier

François Letexier llegó al Mundial 2026 con recorrido fuerte en Europa y con actividad reciente en esta Copa.

En este torneo ya dirigió Costa de Marfil vs. Ecuador, por el Grupo E, partido que terminó con victoria marfileña por 1-0. Luego estuvo a cargo de Cabo Verde vs. Arabia Saudita, por el Grupo H, un empate 0-0 que tuvo peso en la clasificación de la selección africana.

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El cruce entre Argentina y Egipto será su tercera designación en el Mundial 2026 y la primera en una instancia de eliminación directa. También será la primera vez que tenga a la selección argentina como protagonista.

En la previa, su nombre quedó rodeado de debate por su nacionalidad francesa, debido a la rivalidad reciente entre Argentina y Francia en grandes torneos. Además, venía de un antecedente muy comentado en la Champions League, cuando activó el protocolo antirracista tras una denuncia de Vinícius Júnior en un Benfica vs. Real Madrid.

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Ese recorrido muestra a un árbitro acostumbrado a partidos de alto perfil, aunque este cruce puede tener una carga emocional distinta: Messi, Salah, el campeón del mundo y un equipo egipcio que juega uno de los partidos más importantes de su historia.

Por qué Argentina vs. Egipto puede exigir al árbitro

El partido puede tener un contraste muy marcado.

Argentina intentará asumir el control desde la posesión, la presión alta y la circulación de sus mediocampistas. Con Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, la Albiceleste puede empujar a Egipto hacia su área y generar muchos contactos cerca de zonas sensibles.

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Egipto, en cambio, puede apostar por un plan más paciente: bloque compacto, transiciones rápidas y ataques directos con Salah, Marmoush o Trézéguet. Si logra correr con espacios, puede obligar a los defensores argentinos a cortar jugadas al límite.

Para Letexier, el criterio será clave. Tendrá que administrar faltas tácticas, protestas, duelos físicos y posibles revisiones de VAR. En una eliminatoria, una amarilla temprana, un penal o una segunda tarjeta pueden cambiar completamente el desarrollo del partido.

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Argentina juega con la presión de ser campeona

Argentina llega con una carga enorme.

La Albiceleste defiende el título mundial, tiene a Messi en una etapa decisiva de su carrera y viene de un partido muy exigente ante Cabo Verde. Aunque sigue siendo favorita, ya recibió una advertencia: en la fase eliminatoria no alcanza con el nombre.

Ese contexto puede hacer que el partido se vuelva emocional si Egipto resiste durante muchos minutos. Cada falta sobre Messi, cada reclamo en el área y cada decisión arbitral puede amplificarse por el peso del escenario.

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Egipto busca llevar el partido a una zona incómoda

Egipto llega con confianza después de eliminar a Australia por penales.

El equipo africano sabe que no necesita dominar para competir. Puede sostener un bloque bajo, cortar circuitos, ganar duelos físicos y apostar a sus figuras ofensivas en transiciones. Ese tipo de partido puede exigir mucho al árbitro.

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Si Egipto logra que el cruce sea largo, cerrado y de pocos espacios, Letexier tendrá que manejar un clima de tensión creciente. Argentina puede impacientarse y Egipto puede encontrar en cada interrupción una forma de enfriar el ritmo.

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Cuerpo arbitral de Argentina vs. Egipto

El equipo arbitral de Argentina vs. Egipto tendrá conducción francesa y apoyo noruego.

Árbitro principal: François Letexier (Francia).

François Letexier (Francia). Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia).

Cyril Mugnier (Francia). Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Mehdi Rahmouni (Francia). Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega).

Espen Eskås (Noruega). Quinto árbitro: Jan Erik Engan (Noruega).

Jan Erik Engan (Noruega). VAR: Jerome Brisard (Francia).