En qué estadio juegan Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

La selección Argentina viene de sufrir en la ronda pasada y ahora le toca enfrentar a una de las sorpresas en octavos de final.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia.

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El cruce llega con dos historias muy distintas. Argentina, campeona del mundo vigente, avanzó con puntaje perfecto en la fase de grupos y luego sufrió más de lo esperado para eliminar a Cabo Verde en los 16avos. Egipto, por su parte, atraviesa una campaña histórica: superó el GrupoG y dejó afuera a Australia por penales.

El ganador pasará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de Suiza vs. Colombia, que se medirán en el siguiente turno de la jornada.

Dónde juegan Argentina vs. Egipto

El partido entre Argentina y Egipto se disputará en el Atlanta Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Mercedes-Benz Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Atlanta, Georgia, muy cerca del centro de la ciudad. Es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y de Atlanta United, uno de los clubes más convocantes de la MLS.

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El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos más modernos de Estados Unidos. Su diseño, su techo retráctil y su enorme pantalla circular lo volvieron una referencia para grandes eventos deportivos.

Para Argentina vs. Egipto, el escenario tendrá un marco de altísima expectativa. La Albiceleste llega con Lionel Messi como gran foco mundial y con la presión de seguir defendiendo la corona. Egipto, con Mohamed Salah como bandera, intentará dar uno de los golpes más grandes del torneo.

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Atlanta Stadium, una sede moderna y con peso en el Mundial 2026

El Atlanta Stadium es una de las sedes más importantes del Mundial 2026.

Su estructura fue pensada para espectáculos de gran escala. Tiene techo retráctil, tecnología de última generación, sectores amplios de hospitalidad, accesos urbanos y una ubicación estratégica dentro de Atlanta. Además, el estadio ya está acostumbrado a eventos de máxima demanda: Super Bowl, MLS, fútbol americano universitario, conciertos y partidos internacionales.

Durante el Mundial, Atlanta recibió partidos de fase de grupos, un cruce de 16avos, este partido de octavos y todavía tendrá una semifinal. Eso la convierte en una de las ciudades con mayor peso en la etapa decisiva del torneo.

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Capacidad del Atlanta Stadium para el Mundial 2026

El Atlanta Stadium tiene una capacidad cercana a los 75.000 espectadores para el Mundial 2026.

Ese aforo lo ubica entre los estadios más grandes del torneo y le da al partido un marco ideal para una noche de eliminación directa. Argentina suele movilizar multitudes en cualquier sede mundialista, mientras que Egipto llega con una comunidad fuerte y con una ilusión histórica.

La ubicación también ayuda. El estadio está conectado con el sistema MARTA, el transporte público de Atlanta, y se encuentra cerca de zonas céntricas, hoteles, restaurantes y áreas turísticas. En una jornada mundialista, esa combinación convierte la previa en un evento de ciudad.

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Para Argentina, el ambiente puede ser muy favorable por la presencia masiva de hinchas albicelestes. Para Egipto, el desafío será competir contra el campeón del mundo y contra un contexto que puede sentirse casi como una final anticipada.

Los partidos del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium

El Atlanta Stadium tendrá ocho partidos en el Mundial 2026: cinco de fase de grupos, un cruce de 16avos de final, este partido de octavos de final y una semifinal.

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Los partidos programados en esta sede son:

España 0-0 Cabo Verde — Grupo H.

— Grupo H. Sudáfrica 1-1 Chequia — Grupo A.

— Grupo A. España 3-0 Arabia Saudita — Grupo H.

— Grupo H. Marruecos 4-2 Haití — Grupo C.

— Grupo C. Congo 3-1 Uzbekistán — Grupo K.

— Grupo K. Inglaterra 2-1 Congo — 16avos de final.

— 16avos de final. Argentina vs. Egipto — Octavos de final, 7 de julio.

— Octavos de final, 7 de julio. Semifinal del Mundial 2026 — 15 de julio.

El duelo entre Argentina y Egipto será el último partido de la sede antes de una de las semifinales del torneo.

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Argentina llega tras sufrir ante Cabo Verde

Argentina avanzó a los octavos de final después de vencer 3-2 a Cabo Verde en los 16avos.

El equipo de Lionel Scaloni llegó como favorito, pero el partido fue mucho más incómodo de lo esperado. Cabo Verde sostuvo el golpe, obligó a Argentina a exigirse hasta el final del tiempo extra y la Albiceleste tuvo que resolver un cruce que terminó siendo una prueba de carácter.

Antes, Argentina había ganado el Grupo J con puntaje perfecto. Debutó con una victoria 3-0 ante Argelia, luego venció 2-0 a Austria y cerró la fase inicial con un triunfo 3-1 frente a Jordania. Con 9 puntos, 8 goles a favor y solo 1 en contra, avanzó como una de las selecciones más fuertes de la primera ronda.

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Ahora tendrá enfrente a Egipto, un rival con menos ranking, pero con nombres capaces de cambiar un partido y con la confianza de haber superado una serie de penales.

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Egipto llega después de eliminar a Australia

Egipto avanzó a octavos después de dejar afuera a Australia en una definición por penales.

El partido terminó 1-1 después del tiempo reglamentario y el alargue. En la tanda, Egipto se impuso 4-2 y consiguió una clasificación histórica para su fútbol.

En la fase de grupos, el equipo africano fue segundo del Grupo G. Empató 1-1 ante Bélgica, venció 3-1 a Nueva Zelanda y cerró con otro 1-1 frente a Irán. Con 5 puntos, terminó detrás de Bélgica y logró instalarse en la fase eliminatoria.

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Egipto llega como punto, pero no como rival menor. Tiene a Mohamed Salah, a Omar Marmoush, a Trézéguet y a un equipo que ya demostró capacidad para competir en partidos largos. Ante Argentina, necesitará sostener el orden y aprovechar cada oportunidad.

Datos de Argentina vs. Egipto

Partido: Argentina vs. Egipto.

Argentina vs. Egipto. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Fecha: martes 7 de julio.

martes 7 de julio. Ciudad: Atlanta, Georgia.

Atlanta, Georgia. Estadio: Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium.

Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium. Capacidad: cerca de 75.000 espectadores.

cerca de 75.000 espectadores. Contexto: Argentina eliminó a Cabo Verde; Egipto eliminó a Australia.

Argentina eliminó a Cabo Verde; Egipto eliminó a Australia. Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará al vencedor de Suiza vs. Colombia.