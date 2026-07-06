Así está el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026 tras el triunfo de Bélgica vs. Estados Unidos

En el último turno del lunes, Bélgica derrotó a Estados Unidos por 4-1 y logró meterse entre los ocho mejores del Mundial.

A falta de dos partidos para que se cierren los octavos de final, Bélgica eliminó a Estados Unidos, el último anfitrión que quedaba con vida, tras vencerlo por 4-1 este lunes en Seattle. Con este triunfo, se metió en los cuartos de final del Mundial 2026.

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Después de ocho años, los Diablos Rojos volvieron a meterse en esta instancia. En Rusia 2018 alcanzaron el histórico tercer puesto, que significó la mejor actuación de Bélgica en una Copa del Mundo. Ahora, irán contra España por un lugar en las semifinales, que borró a Portugal por 1-0 en el primer turno, el viernes 10 de julio.

El primero en meterse en esta instancia fue Marruecos, que sacó a Canadá con una goleada por 3-0. Se cruzará ni más ni menos que contra Francia, seleccionado que derrotó a Paraguay por 1-0. Replicarán este jueves 9 de julio la semifinal que jugaron en Qatar 2022.

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El día domingo, Noruega dio la sorpresa en el primer turno y eliminó a Brasil por 2-1 tras un doblete de Erling Haaland. Más tarde fue el momento de Inglaterra en el Azteca, que pudo vencer a México en un gran encuentro que finalizó por 3-2. Los Vikingos se medirán ante los Tres Leones el viernes 11 de julio.

Este martes, se completará el cuadro con los partidos de Argentina ante Egipto y Colombia frente a Suiza. El primer duelo se disputará a las 10:00 a.m. de Centroamérica (11:00 a.m. de Panamá), mientras que el segundo será a las 2:00 p.m. (3:00 p.m. de Panamá).

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Los que resulten ganadores de ambos encuentros se medirán por los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio en el estadio de Kansas City, desde las 7:00 p.m. de Centroamérica (8:00 p.m. de Panamá).

Así está el cuadro de cuartos de final hasta el momento