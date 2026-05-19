Panamá no tiene lugar: estos son los 50 futbolistas más valiosos del Mundial 2026 según Transfermarkt

Ninguna figura de Panamá entra en el Top 50 del Mundial 2026, donde el boleto de ingreso mínimo es de 65 millones de euros.

Por Geronimo Heller

© Getty / Chat GPT.Los 50 jugadores más caros del Mundial 2026.

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina y en Centroamérica todas las esperanzas están depositadas en la Selección de Panamá, la única clasificada del área. Pero al revisar los números que dicta el mercado, el golpe de realidad es ineludible.

De acuerdo con la última actualización del portal especializado Transfermarkt, ningún futbolista panameño logró meterse en la lista de los 50 jugadores más valiosos que disputarán el Mundial. De hecho, están bastante lejos.

Mientras Panamá espera por la lista del Mundial 2026, estos 9 futbolistas ya entrenan con Christiansen

El jugador canalero con la cotización más alta es el lateral Michael Amir Murillo, actualmente en el Besiktas de Turquía, con un valor de 8 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, el puesto número 50 del ranking mundialista cuesta más de ocho veces esa cantidad.

El lateral del Besiktas es el jugador más valioso de la selección que dirige Tomas Christiansen (Getty Images).

El podio de los intocables (200 millones de euros)

En la cima absoluta del mercado hay un triple empate. Tres jugadores que están llamados a dominar la próxima década del fútbol mundial comparten la corona con una tasación de 200 millones de euros cada uno:

  • Erling Haaland (Noruega / Manchester City)
  • Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)
  • Lamine Yamal (España / Barcelona)
Mbappé, Haaland y Lamine Yamal son los jugadores más caros del mundo (Getty Images).

La élite mundial (140 a 150 millones de euros)

Pisándole los talones al podio, encontramos a los motores ofensivos de las principales potencias y del Real Madrid, :

  • Vinicius Junior (Brasil / Real Madrid) – 150 mill. €
  • Pedri (España / Barcelona) – 150 mill. €
  • Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid) – 140 mill. €
  • Michael Olise (Francia / Bayern Múnich) – 140 mill. €
Vinicius Junior, el brasileño más valioso de la actualidad (Getty Images).

El ranking completo

#JugadorSelecciónClubValor de mercado
1Erling HaalandNoruegaManchester City200,00 mill. €
2Kylian MbappéFranciaReal Madrid200,00 mill. €
3Lamine YamalEspañaFC Barcelona200,00 mill. €
4Vinicius JuniorBrasilReal Madrid150,00 mill. €
5PedriEspañaFC Barcelona150,00 mill. €
6Jude BellinghamInglaterraReal Madrid140,00 mill. €
7Michael OliseFranciaBayern Múnich140,00 mill. €
8Federico ValverdeUruguayReal Madrid120,00 mill. €
9Declan RiceInglaterraArsenal120,00 mill. €
10Bukayo SakaInglaterraArsenal120,00 mill. €
11Florian WirtzAlemaniaLiverpool110,00 mill. €
12Moisés CaicedoEcuadorChelsea110,00 mill. €
13Cole PalmerInglaterraChelsea110,00 mill. €
14VitinhaPortugalPSG110,00 mill. €
15João NevesPortugalPSG110,00 mill. €
16Alexander IsakSueciaLiverpool100,00 mill. €
17Ousmane DembéléFranciaPSG100,00 mill. €
18Fermín LópezEspañaFC Barcelona100,00 mill. €
19Julián ÁlvarezArgentinaAtlético Madrid90,00 mill. €
20Arda GülerTurquíaReal Madrid90,00 mill. €
21Enzo FernándezArgentinaChelsea90,00 mill. €
22Ryan GravenberchPaíses BajosLiverpool90,00 mill. €
23Désiré DouéFranciaPSG90,00 mill. €
24William SalibaFranciaArsenal90,00 mill. €
25Alexis Mac AllisterArgentinaLiverpool80,00 mill. €
26Achraf HakimiMarruecosPSG80,00 mill. €
27Phil FodenInglaterraManchester City80,00 mill. €
28Morgan RogersInglaterraAston Villa80,00 mill. €
29RaphinhaBrasilFC Barcelona80,00 mill. €
30Martín ZubimendiEspañaArsenal80,00 mill. €
31Pau CubarsíEspañaFC Barcelona80,00 mill. €
32Y. DiomandeCosta de MarfilRB Leipzig75,00 mill. €
33Antoine SemenyoGhanaManchester City75,00 mill. €
34Kenan YildizTurquíaJuventus75,00 mill. €
35Bruno GuimarãesBrasilNewcastle United75,00 mill. €
36GabrielBrasilArsenal75,00 mill. €
37Nuno MendesPortugalPSG75,00 mill. €
38Aurélien TchouaméniFranciaReal Madrid75,00 mill. €
39Luis DíazColombiaBayern Múnich70,00 mill. €
40Josko GvardiolCroaciaManchester City70,00 mill. €
41Willian PachoEcuadorPSG70,00 mill. €
42Matheus CunhaBrasilManchester United70,00 mill. €
43Bradley BarcolaFranciaPSG70,00 mill. €
44Dayot UpamecanoFranciaBayern Múnich70,00 mill. €
45Jérémy DokuBélgicaManchester City65,00 mill. €
46Nick WoltemadeAlemaniaNewcastle United65,00 mill. €
47Harry KaneInglaterraBayern Múnich65,00 mill. €
48Marc GuéhiInglaterraManchester City65,00 mill. €
49Viktor GyökeresSueciaArsenal65,00 mill. €
50Micky van de VenPaíses BajosTottenham65,00 mill. €

En síntesis

  • Panamá es el único clasificado de Centroamérica, pero no tiene a ningún jugador en el Top 50 de Transfermarkt para el Mundial 2026.
  • Michael Amir Murillo es el panameño más valioso del mercado con 8 millones de euros, lejos de la élite.
  • El ranking lo lideran Haaland, Mbappé y Lamine Yamal con 200 millones de euros, mientras que el puesto 50 exige un mínimo de 65 millones de euros.
