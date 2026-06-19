Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026 tras el 2-0 de Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos no pasó sobresaltos para derrotar a los Socceroos y avanza a paso firme en el Grupo D del Mundial 2026, donde también compiten Turquía y Paraguay.

Estados Unidos derrotó a Australia por 2-0 este viernes en el Seattle Stadium, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, un resultado que movió la parte alta de la zona y dejó abierta la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

El equipo de Mauricio Pochettino llegaba como líder después de golear 4-1 a Paraguay, mientras que los Socceroos venían de vencer 2-0 a Turquía. Con el resultado en Seattle, Estados Unidos quedó con 6 puntos y Australia con 3 a la espera del otro partido del grupo entre Turquía y Paraguay.

Estados Unidos avanza a paso firma en el Mundial que lo tiene como principal anfitrión (Getty Images).

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Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026

Turquía vs. Paraguay completa la segunda fecha

El otro partido de la segunda jornada del Grupo D será Turquía vs. Paraguay, también este viernes.

Los dos llegan sin puntos después de perder en el debut. Turquía cayó 2-0 ante Australia, mientras que Paraguay perdió 4-1 frente a Estados Unidos.

Paraguay la pasó muy mal en su estreno mundialista (Getty Images).

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Ese partido será clave para la parte baja de la tabla. El ganador quedará con vida antes de la última fecha, mientras que el perdedor quedará muy comprometido. Si empatan, ambos seguirán con opciones, pero dependerán de una combinación de resultados en el cierre.

Cómo se juega la última fecha del Grupo D

La tercera fecha del Grupo D se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Turquía vs. Estados Unidos

Paraguay vs. Australia

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Como ocurre en todas las definiciones de grupo, los dos encuentros se jugarán al mismo horario. Eso será importante porque la clasificación puede depender de puntos, diferencia de gol, goles convertidos y resultados cruzados.

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Qué criterios de desempate pueden pesar en el Grupo D

El Grupo D todavía puede tener escenarios de empate en puntos. En ese caso, FIFA aplica primero los criterios entre los equipos igualados.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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