Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde contra Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay se juega gran parte de la clasificación este domingo por la segunda jornada contra Cabo Verde por el Grupo H.

Uruguay juega este domingo un partido clave contra Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste llega con la necesidad de sumar de a tres después del empate 1-1 ante Arabia Saudita en el debut.

El escenario del grupo cambió antes de este partido por el triunfo de España ante Arabia Saudita. Con ese resultado, la Roja quedó con 4 puntos, mientras que el seleccionado saudí se mantiene con 1. Uruguay y Cabo Verde también tienen 1 unidad, por lo que el cruce en el Miami Stadium puede modificar fuerte la pelea por la clasificación.

Para el equipo de Marcelo Bielsa, el partido ante Cabo Verde aparece como una oportunidad para acomodarse antes de la última fecha, en la que deberá enfrentar a España.

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Qué pasa si Uruguay le gana a Cabo Verde

Si Uruguay le gana a Cabo Verde, llegará a 4 puntos y alcanzará a España en lo más alto del Grupo H.

Ese resultado no le dará la clasificación matemática, pero sí lo dejará muy cerca de los 16avos de final. La Celeste pasará a depender de sí misma para terminar entre los dos primeros y llegará a la última fecha con margen.

Con una victoria ante Cabo Verde, Uruguay cerrará la fase de grupos contra España con la posibilidad de pelear incluso por el primer lugar. Además, un empate en ese último partido podría alcanzarle para asegurarse un lugar en la siguiente ronda.

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El triunfo también dejaría a Cabo Verde con 1 punto y lo obligaría a jugarse sus últimas opciones contra Arabia Saudita. Para Uruguay, en cambio, sería una respuesta necesaria después del empate inicial.

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Qué pasa si Uruguay empata contra Cabo Verde

Si Uruguay empata, quedará con 2 puntos después de dos partidos. No será un resultado definitivo, pero sí lo dejará en una situación incómoda.

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En ese escenario, España seguirá líder con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde quedarán con 2, y Arabia Saudita continuará con 1. La Celeste seguiría con chances, aunque ya no tendría demasiado margen para especular.

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El problema para Uruguay es que en la última fecha deberá enfrentar a España. Una victoria lo llevaría a 5 puntos y le permitiría meterse en una posición fuerte para clasificar. Pero si vuelve a empatar, terminaría con 3 puntos y dependería de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita, además de los criterios de desempate.

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Para la Celeste, igualar contra Cabo Verde sería una oportunidad perdida. Mantendría abierta la clasificación, pero trasladaría casi toda la presión al partido contra España.

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Qué pasa si Uruguay pierde contra Cabo Verde

Si Uruguay pierde ante Cabo Verde, quedará muy complicado en el Grupo H. La Celeste seguirá con 1 punto, mientras que Cabo Verde subirá a 4 y alcanzará a España en la cima.

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La derrota no eliminará matemáticamente a Uruguay, pero lo dejará sin margen de error. En la última fecha, el equipo de Bielsa quedará obligado a ganarle a España para llegar a 4 puntos y sostener opciones de clasificación.

Aun ganando ese partido, Uruguay tendría que mirar lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Si Cabo Verde suma, podría escaparse definitivamente; y si Arabia Saudita gana, también podría llegar a 4 puntos, lo que abriría un escenario de desempates.

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Tabla de posiciones del Grupo H

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Cómo se juega la última fecha del Grupo H

La tercera fecha del Grupo H se disputará el viernes 26 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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Uruguay vs. España

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

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En resumen

Si Uruguay gana, llegará a 4 puntos, alcanzará a España y quedará muy cerca de los 16avos de final.

Si Uruguay empata, quedará con 2 puntos y necesitará un gran resultado ante España en la última fecha.

Si Uruguay pierde, seguirá con 1 punto, Cabo Verde subirá a 4 y la Celeste quedará obligada a ganarle a España para seguir con vida en el Mundial 2026.

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