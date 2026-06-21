Eskås hará su debut mundialista en un partido de peso de la fecha 2: Uruguay vs. Cabo Verde, que impactará en el Grupo H de la Copa del Mundo.

Espen Eskås será el árbitro principal del partido entre Uruguay y Cabo Verde, programado para este domingo 21 de junio en el Miami Stadium, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El encuentro es uno de los cruces importantes de la jornada porque los dos equipos llegan con un un punto después de empatar en su debut. Los charrúas igualaron 1-1 ante Arabia Saudita, mientras que el cuadro africano sorprendió con un 0-0 frente a España.

Para Eskås también será un partido especial: el juez noruego hará su debut como árbitro principal en una Copa del Mundo masculina y volverá a poner a Noruega en el centro del arbitraje mundialista después de varios años.

Quién es Espen Eskås, el árbitro de Uruguay vs. Cabo Verde

Espen Eskås, cuyo nombre completo es Espen Andreas Eskås, es un árbitro noruego nacido en Oslo el 24 de junio de 1988. A sus 37 años, llega al Mundial como uno de los representantes del arbitraje europeo y como parte de una terna íntegramente compuesta por compatriotas en cancha.

Su carrera comenzó en el fútbol de su país, donde se consolidó primero en la Eliteserien, la máxima categoría de Noruegam en 2015. Con el paso de los años, fue ganando lugar en competencias internacionales hasta transformarse en uno de los árbitros nacionales de mayor proyección.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cuántos puestos lo separan de Uruguay en el Mundial 2026

Un árbitro con recorrido en Europa

Antes de llegar al Mundial 2026, Eskås acumuló experiencia en torneos europeos de alta exigencia. El noruego dirigió partidos en competencias organizadas por UEFA, incluida la Champions League, y también tuvo presencia en otros torneos internacionales.

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Su perfil es el de un árbitro joven para el contexto mundialista, pero con experiencia en escenarios de presión y con recorrido suficiente dentro del arbitraje europeo.

El debut mundialista de Espen Eskås

El partido entre Uruguay y Cabo Verde marcará el debut de Espen Eskås como árbitro principal en un Mundial.

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Ese dato le agrega un condimento especial al encuentro. No solo será un partido relevante para el Grupo H, sino también una presentación de peso para un juez que llega a su primera Copa del Mundo absoluta como árbitro central.

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Eskås ya había tenido participación internacional en otros torneos, pero el Mundial representa un salto distinto por exposición, exigencia y contexto competitivo.

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Un regreso histórico para el arbitraje noruego

La designación de Eskås también tiene un valor histórico para Noruega. Será el primer juez noruego en dirigir un partido de un Mundial masculino en 24 años, un dato que marca la importancia de su presencia en el torneo.

Por eso, su debut en Uruguay vs. Cabo Verde no solo será seguido por lo que ocurra dentro del Grupo H, sino también por lo que representa para el arbitraje de su país.

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Cuerpo arbitral de Uruguay vs. Cabo Verde

La terna para el partido de Uruguay contra Cabo Verde tendrá presencia noruega en cancha y apoyo estadounidense como cuarto arbitraje y asistencia de reserva.

Árbitro principal: Espen Eskås (Noruega)

Espen Eskås (Noruega) Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega)

Jan Erik Engan (Noruega) Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega)

Isaak Bashevkin (Noruega) Cuarta árbitra: Tori Penso (Estados Unidos)