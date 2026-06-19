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¿Por qué no juega Nestory Irankunda en Australia vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

El entrenador de Australia no ubicó a Irankunda entre los titulares después del duelo ante Turquía.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El 17 marcó en el debut ante Turquía.
© Getty ImagesEl 17 marcó en el debut ante Turquía.

Este viernes, Australia juega la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 después de su exitoso debut contra Turquía. Los Socceroos ganaron por 2-0 y ahora enfrentarán a Estados Unidos, que también triunfó en la primera fecha ante Paraguay por 4-1.

En el debut, el conjunto australiano se despachó con un gol de Nestory Irankunda, quien anotó el 1-0 parcial. Sorpresivamente, en esta segunda jornada, el jugador que se desempeña en el Watford de la segunda de Inglaterra no estará presente.

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Irankunda no padece ninguna lesión, pero no será titular en Australia. El entrenador Tony Popović lo ubicó en el banco de suplentes para ingresar en la segunda etapa, por lo que no saldrá desde el arranque en el Seattle Stadium.

Además de la salida de Irankunda del equipo inicial, tampoco estará el autor del segundo tanto contra los turcos. El mediocampista Connor Metcalfe también esperará entre los sustitutos para jugar en el segundo tiempo. Ambos salen por decisión técnica del entrenador.

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Para este juego, Tony Popović propone nuevamente una línea de cinco defensores en el fondo. En el medio, para morder en los ataques de Estados Unidos, ubicó a cuatro hombres para abastecer al único delantero, Mohamed Toure.

Los 11 elegidos por Tony Popović en Australia vs. Estados Unidos

Australia: Patrick Beach, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Mathew Leckie; y Mohamed Toure. DT: Tony Popović.

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En resumen

  • Australia enfrenta hoy a Estados Unidos en la segunda jornada del Grupo B.
  • El futbolista Nestory Irankunda fue relegado al banco de suplentes por decisión técnica.
  • El entrenador Tony Popović eligió a Mohamed Toure como delantero titular en Seattle.

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